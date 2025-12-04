Negocieri avansate pentru Alexandru Chipciu și Dan Nistor. Clubul care le-a pus contractele pe masă - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 4 decembrie 2025, 14:15

Alexandru Chipciu și Dan Nistor sunt doi jucători de bază pentru Universitatea Cluj. Cum angajamentele celor doi fotbalişti se termină în vara anului 2026, clubul a început deja negocierile pentru a prelungi înţelegerile.

Președintele Universității Cluj, Radu Constantea, a anunțat că le-au fost oferite noi contracte celor doi fotbalişti.

„Cred că o să încercăm să facem 1-2 transferuri în iarnă. De plecări nu s-a discutat, o să vedem după aceste meciuri. Cu siguranță cred că și Murgia a avut alte așteptări de la el. Sperăm să-și revină cât mai repede și să fie jucătorul pe care l-am văzut anul trecut la Hermannstadt. A avut o mică accidentare, acum a început să participe la antrenamente.

Suntem în discuții avansate de a prelungi încă un sezon cu Nistor și Chipciu, contractele lor expiră în vara lui 2026, dar deja am inițiat discuții și sunt avansate”, a spus Radu Constantea pentru Fanatik.ro.

