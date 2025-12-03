Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte - Antena Sport

Când ai bani mulţi, îţi satisfaci toate poftele. Chit că sunt cele mai ciudate. Aroganţa celui mai bogat român nu are limite. Spune că şi-a luat avion privat ca să aterizează cu el în propria curte. Despre cine este vorba? Ion Țiriac este cunoscut pentru averea uriașă pe care o are, 2,1 miliarde de dolari, și pentru colecția impresionantă de mașini pe care o deține. Puţini ştiu însă că Ţiriac este pasionat şi de aviaţie. Ion Țiriac a vorbit despre permisul său de pilot și a dezvăluit că deține trei avioane și un elicopter, însă a preferat să piloteze doar avioane.

Fostul sportiv deține o proprietate în Africa, iar una dintre aeronave a fost achiziționată pentru acea locuință. ”La 60 de ani, permisul meu de pilot profesionist s-a transformat în pilot privat. Deci nu mai poți să fii angajat de o linie aeronautică. Înainte să fac 60 de ani, puteam să zbor pentru Lufthansa. Acum am devenit privat. Ai același drepturi, același lucruri, numai că este privat. Eu mi-am prelungit permisul meu de elice, acum 40 de ani ăla a fost primul permis pe care l-am avut. Avionul cu tărtăreață, cu elice, nu știu ce… Am cumpărat un avion pentru Africa, un ‘Caravan’, așa se numește. Îți trebuie în Africa, că aterizează pe pământ, aterizează în curte la mine, și de asta mi l-am luat. Și trebuia să-mi prelungesc permisul american”, a povestit Ţiriac.

Totodată, omul de afaceri a povestit de ce nu pilotează eclicoperul pe care l-a cumpărat. “Am trei avioane și un elicopter. Elicopter nu am vrut să conduc niciodată. Elicopterul este un aparat de zbor care este sută la sută dependent de vreme. E norul ăla acolo, putem să mergem, că nu e atâta, ci mai ieșim din nor, mai intrăm, nu știu ce, nu știu cum… Totdeauna sută la sută greșeală de pilot! E dependent absolut de vreme. Și atunci nu mi-am luat. Prefer să mă ducă altcineva”, a spus Ion Țiriac.

Cum s-a îmbogăţit Ion Ţiriac

După Revoluţia din 1989, Ion Ţiriac a investit în mai multe domenii, printre care cel bancar, auto, în asigurări, retail (a fost implicat financiar, la un moment dat, la METRO), imobiliare şi sport. Ion Ţiriac a deţinut în trecut turneul Masters de 1.000 de puncte de la Madrid, pe care l-a vândut cu nu mai puţin de 390 de milioane de euro. Mai deţine în prezent turneul ATP, de 250 de puncte, de la Bucureşti, Ţiriac Open. În 1990 Ion Ţiriac a înfiinţat Banca Comercială Ion Ţiriac, care a fost prima bancă privată din România. Ulterior banca a devenit Unicredit Ţiriac Bank, printr-o asociere cu Unicredit. În urma unui acord, Ţiriac a vândut participaţia de 45% din Unicredit Ţiriac Bank în schimbul unei sume de peste 700 de milioane de euro.