Jamal Murray, 52 de puncte în victoria lui Denver Nuggets, 135-120 cu Indiana Pacers - Antena Sport

Jamal Murray, coordonatorul echipei Denver Nuggets, a înscris 52 de puncte în victoria obţinută în deplasare, cu scorul de 135-120, în faţa formaţiei Indiana Pacers, miercuri seara, în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA).

Este pentru a treia oară când Murray depăşeşte borna de 50 de puncte într-un meci, de la debutul carierei sale, însă el nu a reuşit să doboare miercuri recordul personal de 55 de puncte, stabilit în februarie 2025 (în faţa formaţiei Portland Trail Blazers).

Jamal Murray, 52 de puncte în victoria lui Denver Nuggets

Sârbul Nikola Jokic a contribuit la rândul său cu 24 de puncte şi 13 assist-uri la succesul lui Nuggets, în timp ce Pascal Siakam a fost cel mai bun marcator al lui Pacers, cu 23 de puncte.

Tot miercuri, Los Angeles Clippers s-a impus cu scorul de 115-92 pe parchetul formaţiei Atlanta Hawks, la capătul unui joc în care James Harden şi Kawhi Leonard au înscris împreună 48 de puncte pentru californieni, care au pus capăt cu această ocazie unei serii de cinci meciuri fără victorie.

Harden a reuşit 27 de puncte, 9 assist-uri şi 4 recuperări pentru Clippers, iar Leonard a încheiat partida cu 21 de puncte, 6 recuperări şi 5 assist-uri.