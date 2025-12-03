Gigi Becali l-a distrus după UTA - FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu'”. Pe cine a remarcat - Antena Sport

FCSB a suferit un eșec usturător în etapa a doua a grupelor Cupei României. Gruparea antrenată de Elias Charalambous a fost învinsă cu scorul de 3-0 de UTA, la capătul unui meci dominat de formația gazdă.
Cu un prim 11 experimental, campioana României a suferit la Arad și a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, după ce Robert Necșulescu a văzut direct cartonașul roșu.
Gigi Becali, discurs furios după UTA – FCSB 3-0
FCSB a făcut primul pas greșit în Cupa României și a pierdut clar pe terenul celor de la UTA. Cu mai mulți jucători proveniți din academie, campioana Ligii 1 nu a avut nicio șansă în fața formației antrenate de Adrian Mihalcea.
Robert Necșulescu a avut parte de un debut de coșmar în prima echipă a roș-albaștrilor, fiind eliminat după doar 33 de minute, după un atac brutal asupra lui Alexandru Benga. Gigi Becali și-a luat la țintă jucătorii imediat după meci.
„Joci trei meciuri în deplasare? Dar noi suntem proștii voștri? Ce fel de aranjament este ăsta. Noi reprezentăm România, dar lasă că te batjocoresc, joci trei meciuri în deplasare. Am zis să bage copiii.
Problema e că, George Popescu, el s-a cerut afară că nu mai poate, a alergat prea mult săracu. El poate crede în mintea lui că îi dau drumul liber dacă el joacă la mișto. Sunt unii care așa sunt învățați. Unul care face batjocură, joci la mișto… Noi puteam să îi batem și așa, cu echipa asta. Dacă Baba nu mai știe fotbal, Tavi Popescu e plictisit.
Se duce el la Arad.. Singurul care a jucat a fost Malcom. Mi-a plăcut de el. Chiricheș nu mai poate. Vine iarna, abia aștept să vină. Revoluție, normal. S-a terminat, tată. Alibec se operează fără să întrebe pe nimeni. Nu m-am mai dus la club să dau cu pumnul în masă, dar le arăt pe fapte”, a declarat patronul FCSB, potrivit digisport.ro.
