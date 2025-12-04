Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ovidiu Mihăilă, mesaj tranşant după gestul incredibil făcut de Bazaliu: "Dacă mai vrea să facă parte din lot..." - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | Ovidiu Mihăilă, mesaj tranşant după gestul incredibil făcut de Bazaliu: “Dacă mai vrea să facă parte din lot…”
EXCLUSIV

Ovidiu Mihăilă, mesaj tranşant după gestul incredibil făcut de Bazaliu: “Dacă mai vrea să facă parte din lot…”

Dan Roșu Publicat: 4 decembrie 2025, 14:11

Comentarii
Ovidiu Mihăilă, mesaj tranşant după gestul incredibil făcut de Bazaliu: Dacă mai vrea să facă parte din lot…

Ovidiu Mihăilă, în timpul meciului România - Ungaria - Sport Pictures

Bianca Bazaliu nu a prins lotul pentru Campionatul Mondial de handbal şi, ca un răspuns pentru decizia luată de antrenori, a postat o imagine pe Istagram, în care, acasă fiind, urmărea meciul Brazilia – Coreea de Sud, unul care s-a desfăşurat la aceeaşi oră cu “finala” României cu Ungaria (29-34).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Interul stânga de 28 de ani de la Gloria Bistriţa a lăsat astfel să se înţeleagă că nu a fost interesată de meciul colegelor sale din grupa principală 1, unul decisiv pentru sferturi. Asta în contextul în care absenţa ei de la Mondial a fost motivată de Mihăilă fiind o decizie tactică.

Ovidiu Mihăilă a comentat gestul Biancăi Bazaliu

“Fiecare decide ceea ce face cu timpul lui. În rest, e decizia fiecăruia. Tot ce avem acum aici a fost dorinţa noastră să fie prezente. Cu siguranţă şi Bianca va rămâne în vederile noastre, depinde doar de ea cum a gestionat acest moment.

Mai sunt jucătoare care puteai fi aici, Diana Ciucu, Ştefania Stoica. Bianca e o persoană specială pe care am cunoscut-o de mult timp, dar frustrările astea trebuie temperate şi conştientizate.

În primul rând pentru viitor, dacă vrea să mai facă parte din echipa naţională, că voi fi eu sau oricine altcineva. Ea are un loc aici, dar trebuie să-l şi păstreze”, a spus Mihăilă, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Reclamă
Reclamă

Până la momentul redactării ştirii, Bianca Bazaliu nu a putut fi contactată, având telefonul închis.

Bianca Bazaliu, gest nepotrivit la adresa colegelor din naţionala României

Bianca Bazaliu (28 de ani), jucătoarea lăsată acasă de selecţionerul Ovidiu Mihăilă (52 de ani), nu s-a uitat la meciul decisiv al României cu Ungaria.

Jucătoarea a postat pe InstaStory o imagine în care arăta că se uita la meciul Brazilia – Coreea de Sud în timp ce România juca cu Ungaria.

Medvedev ameninţă Europa: Dacă nebunii din UE fură activele rusești înghețate, avem motiv de războiMedvedev ameninţă Europa: Dacă nebunii din UE fură activele rusești înghețate, avem motiv de război
Reclamă

România mai are de jucat două meciuri, cu Senegal (5 decembrie, 16.30) şi cu Elveţia (7 decembrie, 19.00). Tricolorele nu mai pot lupta decât pentru unul dintre locurile 9-12.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Profesorul "gigolo" din Timişoara, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve minore, și-a dat demisia
Observator
Profesorul "gigolo" din Timişoara, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve minore, și-a dat demisia
Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca”
Fanatik.ro
Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca”
13:58
După Ngezana, un alt jucător lasă FCSB pentru naţională. Ce meciuri ratează pe final de an
13:52
Vineri, toată lumea la Antena 1: Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 se vede în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY
13:49
Motivul pentru care Politic nu şi-a făcut loc în echipa FCSB-ului cu UTA, deşi campioana a jucat cu copiii
13:44
VIDEOJamal Murray, 52 de puncte în victoria lui Denver Nuggets, 135-120 cu Indiana Pacers
13:23
Verdict crunt pentru Alex Matei, puștiul care a evoluat doar câteva minute în UTA – FCSB 3-0
13:07
Eva Kerekes nu mai suportă ostilitatea dintre România şi Ungaria: “Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
Vezi toate știrile
1 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 2 Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat 3 Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia 4 FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali 5 UTA – FCSB 3-0, în Cupa României. Campioana României, surclasată de echipa lui Adrian Mihalcea la Arad 6 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz