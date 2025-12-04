Ovidiu Mihăilă, mesaj tranşant după gestul incredibil făcut de Bazaliu: "Dacă mai vrea să facă parte din lot..." - Antena Sport

Bianca Bazaliu nu a prins lotul pentru Campionatul Mondial de handbal şi, ca un răspuns pentru decizia luată de antrenori, a postat o imagine pe Istagram, în care, acasă fiind, urmărea meciul Brazilia – Coreea de Sud, unul care s-a desfăşurat la aceeaşi oră cu “finala” României cu Ungaria (29-34).

Interul stânga de 28 de ani de la Gloria Bistriţa a lăsat astfel să se înţeleagă că nu a fost interesată de meciul colegelor sale din grupa principală 1, unul decisiv pentru sferturi. Asta în contextul în care absenţa ei de la Mondial a fost motivată de Mihăilă fiind o decizie tactică.

Ovidiu Mihăilă a comentat gestul Biancăi Bazaliu

“Fiecare decide ceea ce face cu timpul lui. În rest, e decizia fiecăruia. Tot ce avem acum aici a fost dorinţa noastră să fie prezente. Cu siguranţă şi Bianca va rămâne în vederile noastre, depinde doar de ea cum a gestionat acest moment.

Mai sunt jucătoare care puteai fi aici, Diana Ciucu, Ştefania Stoica. Bianca e o persoană specială pe care am cunoscut-o de mult timp, dar frustrările astea trebuie temperate şi conştientizate.

În primul rând pentru viitor, dacă vrea să mai facă parte din echipa naţională, că voi fi eu sau oricine altcineva. Ea are un loc aici, dar trebuie să-l şi păstreze”, a spus Mihăilă, în exclusivitate pentru Antena Sport.