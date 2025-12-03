FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali - Antena Sport

Închide meniul
FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali

Radu Constantin Publicat: 3 decembrie 2025, 14:41

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă - Profimedia Images

Transferul lui Andre Duarte, de la Ujpest, a fost deja rezolvat, chiar dacă FCSB va fi dat în judecată de Ujpest, clubul care a activat ultima dată fotbalistul. Acum, latifundiarul pregăteşte o nouă mutare.

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, gruparea bucureşteană este foarte aproape să obţină semnătura fundașului stânga, Konstantinos Balogiannis, care evoluează în Bulgaria, la Botev Plovdiv.

Născut în Grecia, Konstantinos Balogiannis (26 ani) a evoluat la juniori pentru Arsenal şi PAOK. În cariera de fotbalist profesionist, fundaşul a evolua pentru PAOK, Valos, OFI şi Botev Plovdiv. Pentru ultima formaţie, el a evolut în 73 de partide şi a marcat 2 goluri. El a fost selectat şi la loturile naţionalei Greciei, Under 19 si 21, dar la naţionala mare nu a fost convocat. Potrivit transfermarkt, Konstantinos Balogiannis este cotat la 1 milion de euro.

1 “Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului 2 Roxana Moise a murit la 39 de ani 3 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult” 4 Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo 5 Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova 6 Nebunie în Premier League! 9 goluri și un nou record stabilit de Erling Haaland
