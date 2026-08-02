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Rapid – CFR Cluj LIVE TEXT (21:30). Derby „feroviar” pe Giulești! Echipele probabile

Daniel Işvanca Publicat: 2 august 2026, 12:37

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Rapid – CFR Cluj LIVE TEXT (21:30). Derby feroviar” pe Giulești! Echipele probabile

Rapid - CFR Cluj / Sportpictures

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Rapid București și CFR Cluj se întâlnesc într-unul dintre cele mai tari derby-uri din acest start de sezon din Liga 1. Duelul de pe stadionul Giulești este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

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Formația antrenată în prezent de Daniel Pancu nu s-a mai impus într-un duel direct contra echipei din Gruia din anul 2024, mai exact din 10 februarie, de la un 1-0 la Cluj-Napoca.

Rapid – CFR Cluj LIVE TEXT (21:30)

Rapid București și CFR Cluj se întâlnesc în unul dintre cele mai tari dueluri ale rundei a treia din Liga 1. Formația antrenată de Antonio Folha are un moral excelent în ciuda problemelor financiare care nu dau pace clubului. Ardelenii s-au calificat în turul trei preliminar al Conference League, după victoria cu Alashkert.

De partea cealaltă, gruparea pregătită de Daniel Pancu vine după remiza dramatică de la Botoșani, acolo unde l-a pierdut și pe Alexandru Pașcanu, eliminat la faza penalty-ului.

Rapid nu a mai câștigat un meci cu CFR Cluj din data de 10 februarie 2024, dar atunci a jucat în deplasare. În calitate de gazde, giuleștenii au câștigat ultimul meci cu CFR pe 25 septembrie 2023.

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Echipele probabile la Rapid – CFR Cluj

Rapid (4-3-3): Aioani – D. Ciobotariu, Graovac, Kramer, Sălceanu – Grameni, Vulturar, Bubanja – Al.Dobre, Jambor, Petrila. Rezerve: Ungureanu, Senciuc, C. Ignat, Niculcea, A. Șucu, Moruțan, Celik, El Sawy, Kamara, Burmaz, Kodor. Absenți: Cr.Manea, Onea (accidentați), Pașcanu (suspendat). Antrenor: Daniel Pancu

CFR Cluj (4-3-3): Vîlceanu – Braun, Pantalon, Abeid, Simao Rocha – Fică, Muhar, Carvalho – Cordea, Drazic, Biliboc. Rezerve: Campos, Camora, Sade, Djokovic, Perianu, Păun, Barrios, Gligor, Korenica, C. Matei, Șfaiț. Absenți: Huja, Kun (accidentați). Antrenor: Antonio Folha

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