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Jurnal Antena Sport | Zi de mare sărbătoare

A fost zi de sărbătoare la Marele Premiu de la Monaco. Pentru că împlinesc 1000 de curse în Formula 1, campionii de la McLaren au adus pe circuit prima mașină folosită vreodată.

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