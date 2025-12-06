Jurnal AntenaSport | Vor sărbătoare la derby - Antena Sport

Închide meniul
FCSB și Dinamo îl așteaptă pe Moș Nicolae cu o victorie în derby. Kopic și-a aranjat ghetele, după ce în tur a reușit prima victorie împotriva marii rivale


Câți fani sunt așteptați la derby-ul FCSB – Dinamo. Mihai Stoica a oferit ultimele detalii
Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii
Ce națională e favorită să câștige World Cup 2026, după tragerea la sorți a grupelor
LIVE VIDEOAl treilea antrenament din MP din Abu Dhabi e ACUM, în AntenaPLAY. Calificările, în direct și pe Antena 3 CNN (16:00)
Andrei Raţiu, votat de fani tricolorul lunii noiembrie şi al anului 2025: “O mândrie foarte mare”
VideoJurnal Antena Sport | Parada stelelor la tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026
