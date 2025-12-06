Titularii FCSB-ului, mesaje de luptă înaintea derby-ului cu Dinamo: „Trei puncte / Ne gândim doar la victorie” - Antena Sport

Titularii FCSB-ului au transmis mesaje ferme înaintea derby-ului cu Dinamo, din etapa a 19-a a Ligii 1. Partida de pe Arena Națională se va disputa azi, de la ora 20:30, și va fi în format live text pe as.ro.

Mihai Lixandru și Adrian Șut, ambii cu șanse mari să fie titulari în confruntarea cu Dinamo, s-au declarat convinși de faptul că FCSB se va impune în duelul cu marea rivală.

Titularii FCSB-ului, mesaje de luptă înaintea derby-ului cu Dinamo

Mihai Lixandru a transmis că roș-albaștrii sunt cu gândul doar la cele trei puncte. Campioana are nevoie de un succes pentru a putea urca în zona play-off-ului, în prezent fiind la două puncte distanță de locul șase, ocupat de Farul.

„Trei puncte, atât. Avem nevoie de ele și sunt cele mai importante”, a declarat Mihai Lixandru.

De asemenea, Adrian Șut a transmis că se așteaptă ca duelul cu Dinamo să fie unul dificil. Mijlocașul a declarat, totodată, că gândul său se îndreaptă doar către o victorie.