Titularii FCSB-ului, mesaje de luptă înaintea derby-ului cu Dinamo: „Trei puncte / Ne gândim doar la victorie” - Antena Sport

Titularii FCSB-ului au transmis mesaje ferme înaintea derby-ului cu Dinamo, din etapa a 19-a a Ligii 1. Partida de pe Arena Națională se va disputa azi, de la ora 20:30, și va fi în format live text pe as.ro.
Mihai Lixandru și Adrian Șut, ambii cu șanse mari să fie titulari în confruntarea cu Dinamo, s-au declarat convinși de faptul că FCSB se va impune în duelul cu marea rivală.
Titularii FCSB-ului, mesaje de luptă înaintea derby-ului cu Dinamo
Mihai Lixandru a transmis că roș-albaștrii sunt cu gândul doar la cele trei puncte. Campioana are nevoie de un succes pentru a putea urca în zona play-off-ului, în prezent fiind la două puncte distanță de locul șase, ocupat de Farul.
„Trei puncte, atât. Avem nevoie de ele și sunt cele mai importante”, a declarat Mihai Lixandru.
De asemenea, Adrian Șut a transmis că se așteaptă ca duelul cu Dinamo să fie unul dificil. Mijlocașul a declarat, totodată, că gândul său se îndreaptă doar către o victorie.
„Cu siguranță o să fie o partidă dificilă. Nu ne gândim decât la victorie. Avem nevoie de puncte și cred că la fiecare meci pe care îl jucăm ne gândim doar la victorie. (n.r. Cu ce să vină Moș Nicolae?) Pe plan sportiv cu cât mai multe puncte și pe plan personal o să fiu eu Moș Nicolae, mai mult pentru fetiță. Și pentru derby cu gol, sper”, a declarat Adrian Șut.
Meciul tur dintre cele două mari rivale a fost unul spectaculos, cu nu mai puțin de șapte goluri marcate. Dinamo s-a impus cu 4-3, Danny Armstrong reușind un hat-trick, la fel ca Florin Tănase.
