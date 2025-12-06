Jurnal Antena Sport | Visul american ne așteaptă - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Visul american ne așteaptă
România a aflat peste cine poate da la Mondial, dacă trece de cele două meciuri de baraj din martie. Gazda Statele Unite poate ieși în calea României la fel ca în 1994.
