Jurnal Antena Sport | Visul american ne așteaptă - Antena Sport

Trei jucători de la FCSB, OUT de la derby-ul cu Dinamo. Anunțul lui Mihai Stoica: „Doi ar fi jucat titulari”

FCSB – Dinamo, LIVE TEXT (20:30). Derby „de foc” pe Arena Națională, cu absențe importante la ambele formații. Echipele probabile

Al treilea antrenament din MP din Abu Dhabi, LIVE VIDEO în AntenaPLAY (12:30). Calificările, în direct și pe Antena 3 CNN (16:00)

FIFA anunţă azi (19:00, AntenaPLAY) programul complet şi stadioanele unde se vor juca meciurile de la World Cup 2026

Verdict surprinzător dat de specialiști, după tragerea la sorți: care e, de fapt, grupa „morții” de la World Cup 2026

Ungaria, calificare dramatică în sferturile Campionatului Mondial. Rezultat incredibil după victoria cu România