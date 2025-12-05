România - Senegal se joacă ACUM. Tricolorele defilează în duelul din grupa principală - Antena Sport

Min. 8: Cele două naționale au un start lent, iar România marchează primul gol abia în minutul 4. Scorul este acum 3-0 pentru elevele lui Ovidiu Mihăilă.

Min. 1: A început partida.

Update: Cele două echipe intonează imnul național.

România nu a mai reuşit asta din 2017. Eventualele două victorii cu Senegal şi Elveţia nu ne-ar garanta locul 10, ţinând cont că vom depinde şi de rezultatele din celelalte 3 grupe principale.

Pentru România, aceasta este a doua întâlnire directă cu Senegal. Prima oară ne-am impus la Mondialul din 2019, cu 29-24, după o evoluţie stelară a Cristinei Neagu (13 goluri).

“E foarte important ce urmează, să arătăm caracter, să terminăm acest Mondial cu fruntea sus, chiar dacă am avut aceste insuccese, cu Danemarca și Ungaria, naționale abonate la medalii. Trebuie să ne păstrăm motivația, de obiectiv răspund eu, indiferent de context și conjunctură.

Rugămintea mea este să arătăm acest spirit până la final, nu se știe ce se poate întâmpla, ne trebuie maturitate și concentrare ca la început, să intrăm și să câștigăm. E vorba de imaginea României și de unele aspecte la unele trageri din viitor”, a spus Ovidiu Mihăilă.