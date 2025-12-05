România - Senegal se joacă ACUM. Tricolorele defilează în duelul din grupa principală - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Dan Roșu Publicat: 5 decembrie 2025, 17:38

Fanii României, la Campionatul Mondial - Profimedia Images

România va întâlni Senegal în al doilea meci al grupei principale 1 a Campionatului Mondial de handbal. Partida se va desfăşura vineri, de la ora 16:30, şi va avea o miză importantă pentru noi, chiar dacă am ratat prezenţa în sferturi.

Echipa lui Ovidiu Mihăilă a pierdut primul duel din grupa principală 1, finala pentru sferturi cu Ungaria, 29-34, astfel că România are nevoie de două victorii, cu Senegal şi Elveţia, pentru a spera la îndeplinirea obiectivului, un loc între primele 10.

România – Senegal, al doilea meci al României din grupa principală 1

Min. 45: România o conduce pe Senegal la nu mai puțin de 20 de goluri diferență. Scorul e 29-9.

Min. 39: România își menține avansul imens față de Senegal și conduce cu 25-8.

Min. 31: A început repriza a doua a duelului de la Rotterdam.

Pauză la Rotterdam: România conduce cu 21-7, într-un meci în care cea mai bună marcatoare de până acum a fost Sorina Grozav, cu patru goluri.

Min. 23: Jucătoarele României își majorează avantajul la Rotterdam, iar scorul este 14-4.

Min. 15: România defilează în duelul cu Sengal. La jumătatea primei reprize, “tricolorele” conduc cu 8-1.

Min. 8: Cele două naționale au un start lent, iar România marchează primul gol abia în minutul 4. Scorul este acum 3-0 pentru elevele lui Ovidiu Mihăilă.

Min. 1: A început partida.

Update: Cele două echipe intonează imnul național.

România nu a mai reuşit asta din 2017. Eventualele două victorii cu Senegal şi Elveţia nu ne-ar garanta locul 10, ţinând cont că vom depinde şi de rezultatele din celelalte 3 grupe principale.

Pentru România, aceasta este a doua întâlnire directă cu Senegal. Prima oară ne-am impus la Mondialul din 2019, cu 29-24, după o evoluţie stelară a Cristinei Neagu (13 goluri).

“E foarte important ce urmează, să arătăm caracter, să terminăm acest Mondial cu fruntea sus, chiar dacă am avut aceste insuccese, cu Danemarca și Ungaria, naționale abonate la medalii. Trebuie să ne păstrăm motivația, de obiectiv răspund eu, indiferent de context și conjunctură.

Rugămintea mea este să arătăm acest spirit până la final, nu se știe ce se poate întâmpla, ne trebuie maturitate și concentrare ca la început, să intrăm și să câștigăm. E vorba de imaginea României și de unele aspecte la unele trageri din viitor”, a spus Ovidiu Mihăilă.

