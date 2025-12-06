Meciul pe care îl așteaptă toată lumea: când s-ar putea duela Lionel Messi și Cristiano Ronaldo la World Cup 2026  - Antena Sport

Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi, după amicalul de la Riad / Profimediaimages

E meciul pe care îl așteaptă toată lumea! S-a aflat când s-ar putea întâlni Cristiano Ronaldo și Lionel Messi la World Cup 2026. Turneul care se va desfășura în SUA, Mexic și Canada se va vedea exclusiv în Universul Antena, anul viitor.

Cristiano Ronaldo e gata să participe la cea de-a șasea Cupă Mondială din carieră. Lionel Messi va fi și el pentru a șasea oară la turneul final mondial, pe care a reușit să-l câștige în 2022, în Qatar, după o finală istorică cu Franța decisă la loviturile de departajare.

Când s-ar putea duela Lionel Messi și Cristiano Ronaldo la World Cup 2026

Argentina a fost repartizată, la tragerea la sorți de la Washington, în Grupa J alături de Algeria, Austria și Iordania. De cealaltă parte, Portugalia lui Cristiano Ronaldo va face parte din Grupa K, alături de Uzbekistan, Columbia și câștigătoarea play-off-ului FIFA 1 (Noua Caledonie, RD Congo, Jamaica).

Ambele naționale, atât Argentina, cât și Portugalia, sunt favorite certe să-și câștige grupele de la World Cup 2026. În acest caz, cele două naționale ar urma să se întâlnească în sferturi, atunci când se vor duela și Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, probabil pentru ultima dată în carierele lor impresionante.

Aceasta ar fi prima întâlnire din istorie, dintre cele două staruri, la Cupa Mondială. Ei au împărțit o rivalitate istorică în La Liga, atunci când se confruntau în El Clasico.