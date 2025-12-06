Trei jucători de la FCSB, OUT de la derby-ul cu Dinamo. Anunțul lui Mihai Stoica: „Doi ar fi jucat titulari” - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit ultimele detalii înainte de FCSB – Dinamo, derby-ul rundei a 19-a din Liga 1. Partida de pe Arena Națională se va disputa azi, de la ora 20:30, și va fi în format live text pe as.ro și în aplicația AntenaSport.
Oficialul campioanei a dezvăluit că trei jucători nu vor fi apți pentru partida cu marea rivală. Este vorba despre Daniel Bîrligea, Denis Alibec și David Miculescu.
Trei jucători de la FCSB, OUT de la derby-ul cu Dinamo
Mihai Stoica a mai declarat că doi dintre aceștia ar fi fost titulari în duelul cu Dinamo. În ciuda acestui fapt, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB s-a declarat convins de faptul că roș-albaștrii pot câștiga partida cu marea rivală.
De asemenea, Mihai Stoica nu se sperie de Dinamo, lăudându-l în schimb pe Zeljko Kopic. Acesta a amintit de ultima partidă disputată de „câini” în Liga 1, cu Oțelul, câștigată la limită, scor 1-0.
„Sunt încrezător, chiar dacă Bîrligea, Alibec şi Miculescu lipsesc. Mai mult ca sigur unul sau doi ar fi jucat titulari, dar cred că putem câştiga pe altă parte, să fim mai dinamici, mai mobili. Cred că ne vom prezenta bine. E prima săptămână în care jucătorii care vor începe meciul s-au antrenat, nu au fost plecaţi în diverse excursii.
Noi, în Europa, anul ăsta, am cam depus armele. Concentrarea e maximă, optimism este. Meciurile de Europa sunt toate speciale. Dinamo e la 10 puncte în faţa noastră. E un altfel de meci pentru noi decât au fost cele din istoria recentă. Cred că vom fi bine.
Nu mi se pare că ar avea ceva în plus, doar că anul trecut avea meciuri în care juca foarte bine şi era lipsită de şansă. Dinamo cu Galaţiul nu a jucat cine ştie ce, dar e adevărat că le lipsesc câţiva jucători. Dinamo a pierdut nişte jucători, a adus jucători care nu părea că sunt peste cei care au plecat. E clar că e un merit al lui Kopic că a reuşit să facă o echipă care a făcut mai multe puncte decât anul trecut. Nu mi se pare (n.r. – Dinamo de acum peste cea din 2024). Dinamo în 2024 a fost una dintre echipele bune ale campionatului”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
