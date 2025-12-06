Trei jucători de la FCSB, OUT de la derby-ul cu Dinamo. Anunțul lui Mihai Stoica: „Doi ar fi jucat titulari” - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit ultimele detalii înainte de FCSB – Dinamo, derby-ul rundei a 19-a din Liga 1. Partida de pe Arena Națională se va disputa azi, de la ora 20:30, și va fi în format live text pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oficialul campioanei a dezvăluit că trei jucători nu vor fi apți pentru partida cu marea rivală. Este vorba despre Daniel Bîrligea, Denis Alibec și David Miculescu.

Trei jucători de la FCSB, OUT de la derby-ul cu Dinamo

Mihai Stoica a mai declarat că doi dintre aceștia ar fi fost titulari în duelul cu Dinamo. În ciuda acestui fapt, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB s-a declarat convins de faptul că roș-albaștrii pot câștiga partida cu marea rivală.

De asemenea, Mihai Stoica nu se sperie de Dinamo, lăudându-l în schimb pe Zeljko Kopic. Acesta a amintit de ultima partidă disputată de „câini” în Liga 1, cu Oțelul, câștigată la limită, scor 1-0.

„Sunt încrezător, chiar dacă Bîrligea, Alibec şi Miculescu lipsesc. Mai mult ca sigur unul sau doi ar fi jucat titulari, dar cred că putem câştiga pe altă parte, să fim mai dinamici, mai mobili. Cred că ne vom prezenta bine. E prima săptămână în care jucătorii care vor începe meciul s-au antrenat, nu au fost plecaţi în diverse excursii.