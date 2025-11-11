Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express! - Antena Sport

Închide meniul
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!

Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!

Publicat: 11 noiembrie 2025, 23:40

Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!
Dan Alexa şi Gabi Tamaş s-au calificat în finala Asia Express

Gabi Tamaş şi Dan Alexa s-au calificat în finala Asia Express – Drumul Eroilor. Când au primit fericita veste, Gabi Tamaş a luat-o în braţe pe prezentatoarea Irina Fodor. Acelaşi lucru l-a făcut şi Dan Alexa.

După ce au trecut prin experienţe de neuitat, bucurându-se, dar şi enervându-se în timpul probelor, Tamaş şi Alexa au trăit fericirea calificării în finala Asia Express.

Gabi Tamaş şi Dan Alexa s-au calificat în finala Asia Express

“Jos pălăria în faţa voastră, băieţi. Aţi trecut şi de al treilea hop. Aţi trecut şi de al treilea hop. Voi ştiţi ce înseamnă asta?”, le-a dat Irina Fodor vestea celor doi.

A fost momentul în care Tamaş a realizat că e în finala Asia Express şi a îmbrăţişat-o pe Irina Fodor.

“Bucurie. Am luat-o în braţe pe Irina”, a spus Tamaş la testimoniale.

“Simt un sentiment de mândrie. Satisfacţia lucrului bine făcut”, a spus Dan Alexa.

Irina Fodor a avut şi un cadou pentru cei doi atunci când i-a anunţat că s-au calificat în finala Asia Express – Drumul Eroilor. Fiecare dintre ei a primit un album din timpul călătoriilor lor din Asia Express.

“Am un cadou pentru voi şi sunt curioasă cum vi se pare. Sunt albumele voastre din tot sezonul”, le-a spus Irina.

“Nu pot să cred” şi “Ceva care îţi rămâne pe viaţă” au fost reacţiile celor doi.

“Vreau să văd când vom ajunge acasă cum ne vom simţi. Uitându-mă la acest album cred că mă va cuprinde dorul, pentru că am trăit momente frumoase”, a spus Gabi Tamaş.

“Mulţumim, Irina, mulţumim fotografului sau fotografilor. Sunteţi extraordinari”, a adăugat Gabi Tamaş la testimoniale.

Gabi Tamaş şi Dan Alexa au mărturisit, în timpul semifinalei Asia Express, că au fost autentici pe tot parcursul show-ului care i-a ţinut şi îi ţine cu sufletul la gură pe români.

“Niciodată nu am făcut un scop în a arăta că suntem cumva”, a spus Dan Alexa.

“Ăştia suntem noi în viaţa de zi cu zi”, a subliniat Gabi Tamaş.

Dan Alexa şi Gabi Tamaş
Dan Alexa și Gabi Tamaș, la Asia Express
