Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express! - Antena Sport

Gabi Tamaş şi Dan Alexa s-au calificat în finala Asia Express – Drumul Eroilor. Când au primit fericita veste, Gabi Tamaş a luat-o în braţe pe prezentatoarea Irina Fodor. Acelaşi lucru l-a făcut şi Dan Alexa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce au trecut prin experienţe de neuitat, bucurându-se, dar şi enervându-se în timpul probelor, Tamaş şi Alexa au trăit fericirea calificării în finala Asia Express.

Gabi Tamaş şi Dan Alexa s-au calificat în finala Asia Express

“Jos pălăria în faţa voastră, băieţi. Aţi trecut şi de al treilea hop. Aţi trecut şi de al treilea hop. Voi ştiţi ce înseamnă asta?”, le-a dat Irina Fodor vestea celor doi.

A fost momentul în care Tamaş a realizat că e în finala Asia Express şi a îmbrăţişat-o pe Irina Fodor.

“Bucurie. Am luat-o în braţe pe Irina”, a spus Tamaş la testimoniale.