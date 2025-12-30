Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum l-a numit Daniel Pancu pe atacantul FCSB-ului, Daniel Bîrligea! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cum l-a numit Daniel Pancu pe atacantul FCSB-ului, Daniel Bîrligea!
EXCLUSIV

Cum l-a numit Daniel Pancu pe atacantul FCSB-ului, Daniel Bîrligea!

Bogdan Stănescu Publicat: 30 decembrie 2025, 20:35

Comentarii
Cum l-a numit Daniel Pancu pe atacantul FCSB-ului, Daniel Bîrligea!

Daniel Bîrligea / Profimedia Images

Daniel Pancu (48 de ani) a încercat să explice evoluţiile oscilante ale lui Daniel Bîrligea (25 de ani). Atacantul a fost şi amendat de Gigi Becali (67 de ani), după ce a fost eliminat în meciul Hermannstadt – FCSB 3-3 pentru proteste repetate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pancu l-a lăudat pe Bîrligea, numindu-l “un atacant minunat”. În acest sezon Bîrligea a dat 3 goluri şi a reuşit un assist în 13 meciuri în care a evoluat în campionat.

Daniel Pancu, despre Bîrligea: “Un atacant minunat”

“Bîrligea este discontinuu din cauza accidentărilor. E un atacant minunat. E un jucător foarte util pentru echipă şi te duce la succes”, a declarat Daniel Pancu în exclusivitate pentru AntenaSport.

Daniel Bîrligea este cotat la 4.5 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Becali i-a plătit 2 milioane de euro lui Neluţu Varga în toamna lui 2024 pentru a-l aduce de la CFR Cluj. La această sumă s-au adăugat şi bonusuri. Totodată, era stipulată o clauză de 100.000 de euro pentru fiecare meci în care Bîrligea juca împotriva CFR-ului. Această clauză nu mai este valabilă în prezent. De altfel, atât timp cât clauza a fost validă, Gigi Becali a şi decis ca Bîrligea să nu fie folosit în meciurile cu CFR Cluj.

Daniel Bîrligea are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro. Aceasta este şi suma pe care Becali o vrea în schimbul atacantului. Bîrligea mai are contract cu FCSB până în vara lui 2029.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât câştigă un român din Germania ca asistent medical. Surpriza când a publicat fluturaşul de salariu
Observator
Cât câştigă un român din Germania ca asistent medical. Surpriza când a publicat fluturaşul de salariu
Florin Tănase vrea să plece de la FCSB și l-a supărat pe Gigi Becali: ”Nici nu-i spun la mulți ani!”
Fanatik.ro
Florin Tănase vrea să plece de la FCSB și l-a supărat pe Gigi Becali: ”Nici nu-i spun la mulți ani!”
19:50
EXCLUSIVCristi Borcea a calculat în procente şansele României de a trece de Turcia! Cei 3 jucători pe care se bazează
19:49
Roma, Inter sau Juventus? Impresarul lui Radu Drăguşin a anunţat că merge la Tottenham să-i decidă viitorul
19:23
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1!
18:49
Gigi Becali a anunţat unde joacă Alibec: “Şi-a scos banii!” Răsturnare de situaţie cu transferul atacantului
18:43
Gigi Becali s-a supărat pe Florin Tănase: “Nu-i spun «La mulţi ani!», i-am închis telefonul”! Care este motivul
18:32
Gigi Becali, anunţ surprinzător despre transferul lui Kevin Ciubotaru! Ce mai aduce: “Orice s-ar întâmpla, luăm”
Vezi toate știrile
1 Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase 2 FotoCe a făcut Anthony Joshua înainte de accidentul teribil în care a fost rănit, iar alte două persoane au murit! 3 A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi 4 VIDEO & FOTOPrimele imagini cu Anthony Joshua după accidentul în care a fost implicat. Starea boxerului 5 Pleacă de la Universitatea Craiova! “Bombă” la clubul din Bănie la final de 2025 6 Denis Drăguș și-a dat acordul! Revenire spectaculoasă pentru fotbalistul român
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko KopicDinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase