Cristi Borcea a calculat în procente şansele României de a trece de Turcia! Cei 3 jucători pe care se bazează - Antena Sport

Cristi Borcea (55 de ani) e de părere că Turcia e mare favorită în duelul de la baraj cu România. Cel supranumit “Leonidas” în perioada în care conducea Dinamo consideră că tricolorii au numai 20% şanse de a trece de Turcia şi a merge în finala pentru Mondialul din 2026. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în Universul Antena.
Borcea se bazează pe Radu Drăguşin, Andrei Raţiu şi Ianis Hagi în duelul tricolorilor cu Turcia. Fostul preşedinte executiv al “câinilor” îi consideră pe cei 3 cei mai valoroşi jucători din lotul lui Mircea Lucescu (80 de ani).
Cristi Borcea, despre barajul cu Turcia: “20% avem şi noi şansa noastră”
Totodată, Cristi Borcea se bazează şi pe experienţa lui Mircea Lucescu la baraj. De altfel, “Il Luce” a şi fost în trecut selecţionerul Turciei.
“(n.r: despre duelul cu Turcia) Foarte greu, dar avem 3 jucători mai buni şi de nivelul primelor 10 campionate din lume. Drăguşin, să se refacă, Raţiu şi Ianis Hagi. Ianis de fiecare dată când a intrat a fost decisiv pentru echipa naţională.
Experienţa lui nea Mircea n-o are niciun antrenor în Europa în momentul de faţă. Are 50 de ani de antrenorat la cel mai înalt nivel. Nu există altcineva mai bun decât nea Mircea, dar trebuie să recunoaştem că echipa Turciei este mult peste nivelul nostru. 20% avem şi noi şansa noastră, dar va fi foarte greu”, a declarat Cristi Borcea în exclusivitate pentru AntenaSport.
- Adrian Ilie și-a dezvăluit dorința pentru anul 2026: “Pe plan sportiv”
- Preşedintele FIFA a răspuns criticilor legate de preţurile biletelor la Mondial: “Am fi putut umple 300 de ani”
- Adi Ilie a spus ce şanse are naţionala la barajul cu Turcia: “Dacă ajungem la Mondial, câştigăm grupa”
- Risc pentru jucători şi fani, la World Cup 2026: “Vrem să putem interveni în caz de căldură extremă”
- Radu Drăguşin e aproape de marea revenire. Poate fi stâlpul apărării României, cu Turcia: “Ne-am luat deja bilete”