Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Gică Popescu a spus care e marea sa dorinţă pentru anul 2026! - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Gică Popescu a spus care e marea sa dorinţă pentru anul 2026!
Video

Jurnal Antena Sport | Gică Popescu a spus care e marea sa dorinţă pentru anul 2026!

Calificarea României la Mondial e dorinţa cea mai mare a lui Gică Popescu pentru anul care vine, 2026. El va ciocni şampania de Anul Nou cu gândul la noua generaţie, care-l are căpitan pe nepotul său, Ianis Hagi. Popescu şi Gică Hagi fac Revelionul la munte.

De câţiva ani, Hagi şi Popescu petrec sărbătorile împreună, în Poiană. Evident, principalul subiect de discuţie a fost calificarea naţionalei la Mondial. România n-a mai prins unul de pe vremea lor.

“Dorim cu toţii această calificare, o aşteptăm de foarte mult timp, din ’98 echipa naţională nu s-a mai calificat la un turneu final de Mondial. Avem o misiune foarte grea jucând în Turcia acest meci de baraj. Va fi foarte greu pentru că vom întâlni o atmosferă ostilă la Istanbul, suporterul turc ştie să pună presiune pe adversar”, a declarat Gică Popescu în exclusivitate pentru AntenaSport.

Popescu e convins că putem trece de turci dacă toţi jucătorii din afară vin la naţională sănătoşi şi cu minute în picioare.

“Echipa naţională este ceva suprem pentru care trebuie să joci indiferent de forma sportivă, să încerci să te autodepăşeşti pentru că acolo e doar suflet. Într-adevăr, când îmbraci tricoul naţionalei este o trăire aparte, tricoul galben la naţională nu se poate compara cu niciunul”, a mai declarat Gică Popescu.

Tot în 2026, Popescu e convins că Hagi va reveni în iarbă. Poate chiar la naţionala României.

“Doar nu s-a pensionat acum. Şi-a luat o pauză, cum era şi normal să facă, îşi doreşte să revină, eu sunt convins că o va face, a subliniat Gică Popescu.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Gică Popescu a spus care e marea sa dorinţă pentru anul 2026!

Jurnal Antena Sport | Gică Popescu a spus care e marea sa dorinţă pentru anul 2026!

Jurnal Antena Sport | Gică Popescu a spus care e marea sa dorinţă pentru anul 2026!
Jurnal Antena Sport | La Sovata a început şi pentru Marius Niculae "armata"

Jurnal Antena Sport | La Sovata a început şi pentru Marius Niculae "armata"

Jurnal Antena Sport | La Sovata a început şi pentru Marius Niculae "armata"
Jurnal Antena Sport | Cristian Boureanu e gata să dea lovitura la Survivor!

Jurnal Antena Sport | Cristian Boureanu e gata să dea lovitura la Survivor!

Jurnal Antena Sport | Cristian Boureanu e gata să dea lovitura la Survivor!
Jurnal Antena Sport | Accidentat de un an şi jumătate, Ţicu s-a despărţit de Petrolul înainte de revenire

Jurnal Antena Sport | Accidentat de un an şi jumătate, Ţicu s-a despărţit de Petrolul înainte de revenire

Jurnal Antena Sport | Accidentat de un an şi jumătate, Ţicu s-a despărţit de Petrolul înainte de revenire
Jurnal Antena Sport | Cum s-au distrat Târnovanu şi Alibec în vacanţă

Jurnal Antena Sport | Cum s-au distrat Târnovanu şi Alibec în vacanţă

Jurnal Antena Sport | Cum s-au distrat Târnovanu şi Alibec în vacanţă
20:42
Dinamo pregăteşte transferul momentului. Jucătorul nu merge la FCSB şi aşteaptă să semneze
20:35
EXCLUSIVCum l-a numit Daniel Pancu pe atacantul FCSB-ului, Daniel Bîrligea!
19:50
EXCLUSIVCristi Borcea a calculat în procente şansele României de a trece de Turcia! Cei 3 jucători pe care se bazează
19:49
Roma, Inter sau Juventus? Impresarul lui Radu Drăguşin a anunţat că merge la Tottenham să-i decidă viitorul
19:23
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1!
18:49
Gigi Becali a anunţat unde joacă Alibec: “Şi-a scos banii!” Răsturnare de situaţie cu transferul atacantului
Vezi toate știrile
1 Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase 2 FotoCe a făcut Anthony Joshua înainte de accidentul teribil în care a fost rănit, iar alte două persoane au murit! 3 A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi 4 VIDEO & FOTOPrimele imagini cu Anthony Joshua după accidentul în care a fost implicat. Starea boxerului 5 Pleacă de la Universitatea Craiova! “Bombă” la clubul din Bănie la final de 2025 6 Denis Drăguș și-a dat acordul! Revenire spectaculoasă pentru fotbalistul român