Jurnal Antena Sport | Gică Popescu a spus care e marea sa dorinţă pentru anul 2026! - Antena Sport

Gică Popescu a spus care e marea sa dorinţă pentru anul 2026!

Calificarea României la Mondial e dorinţa cea mai mare a lui Gică Popescu pentru anul care vine, 2026. El va ciocni şampania de Anul Nou cu gândul la noua generaţie, care-l are căpitan pe nepotul său, Ianis Hagi. Popescu şi Gică Hagi fac Revelionul la munte.

De câţiva ani, Hagi şi Popescu petrec sărbătorile împreună, în Poiană. Evident, principalul subiect de discuţie a fost calificarea naţionalei la Mondial. România n-a mai prins unul de pe vremea lor.

“Dorim cu toţii această calificare, o aşteptăm de foarte mult timp, din ’98 echipa naţională nu s-a mai calificat la un turneu final de Mondial. Avem o misiune foarte grea jucând în Turcia acest meci de baraj. Va fi foarte greu pentru că vom întâlni o atmosferă ostilă la Istanbul, suporterul turc ştie să pună presiune pe adversar”, a declarat Gică Popescu în exclusivitate pentru AntenaSport.

Popescu e convins că putem trece de turci dacă toţi jucătorii din afară vin la naţională sănătoşi şi cu minute în picioare.

“Echipa naţională este ceva suprem pentru care trebuie să joci indiferent de forma sportivă, să încerci să te autodepăşeşti pentru că acolo e doar suflet. Într-adevăr, când îmbraci tricoul naţionalei este o trăire aparte, tricoul galben la naţională nu se poate compara cu niciunul”, a mai declarat Gică Popescu.

Tot în 2026, Popescu e convins că Hagi va reveni în iarbă. Poate chiar la naţionala României.

“Doar nu s-a pensionat acum. Şi-a luat o pauză, cum era şi normal să facă, îşi doreşte să revină, eu sunt convins că o va face“, a subliniat Gică Popescu.