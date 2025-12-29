A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi - Antena Sport

Închide meniul
A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi

Radu Constantin Publicat: 29 decembrie 2025, 10:28

Prima mutare importantă în mercato vine de la Oţelul Galaţi. Ultima dată la Dinamo Minsk, Pedro Igor vine să semneze din postura de jucător liber de contract.

Pedro Igor are 23 de ani şi este extremă stânga. Potrivit gsp.ro, fotbalistul va semna cu Oțelul un contract până în iunie 2027. Jucătorul brazilian are o cotă de piaţă de 150.000 de euro. Acestea sunt datele oferite de transfermarkt. Înainte de Dinamo Minsk, el a mai evoluat la Ceara, Flamengo-SP și Zinza.

La Dinamo Mink, Pedro Igor a evoluat în 38 de partide şi a marcat 8 goluri. Pedro Igor are şi experienţă europeană cu Dinamo Minsk, el evoluând cu formaţia din Belarus în turul 1 preliminar al Champions League, dar şi în Conference League.

 

