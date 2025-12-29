Primele imagini cu Anthony Joshua după accidentul în care a fost implicat. Starea boxerului - Antena Sport

Anthony Joshua a fost implicat într-un accident rutier în Nigeria soldat cu doi morți, iar pe rețelele sociale au început să apară imagini și videoclipuri cu celebrul pugilist britanic în prim-plan.

Boxerul se afla într-un Lexus, însă nu la volan, ci pe bancheta din spate a mașinii, în momentul în care evenimentul tragic s-a petrecut pe drumul Lagos – Ibadan din Makun.

Cum a fost surprins Anthony Joshua după accidentul în care a fost implicat

În imaginile surprinse de localnici, Joshua este surprins amețit în mașina sa, printre cioburi de sticlă. Ulterior, el a fost observat discutând cu poliția locală după ce a fost scos din propriul autoturism, iar mai departe a fost transportat cu o mașină de intervenție la spital.

Potrivit autorităților din Nigeria, britanicul se află într-o stare stabilă și a suferit doar răni minore în urma accidentului rutier care a provocat din păcate moartea a două persoane. Cu toate acestea, un prieten de-ai lui a dezvăluit că pugilistul este în stare de șoc.

Just look at the terrible state of Nigeria.

After a major accident reportedly involving Anthony Joshua, where two lives were lost, there was no visible emergency response; no ambulance, no proper medical care. Instead, he was made to sit upright in the front of a police van… pic.twitter.com/xZ5IEP9hF6

— Esen (@SemiNigerian) December 29, 2025