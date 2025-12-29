Primele imagini cu Anthony Joshua după accidentul în care a fost implicat. Starea boxerului - Antena Sport

Anthony Joshua a fost implicat într-un accident rutier în Nigeria soldat cu doi morți, iar pe rețelele sociale au început să apară imagini și videoclipuri cu celebrul pugilist britanic în prim-plan.
Boxerul se afla într-un Lexus, însă nu la volan, ci pe bancheta din spate a mașinii, în momentul în care evenimentul tragic s-a petrecut pe drumul Lagos – Ibadan din Makun.
Cum a fost surprins Anthony Joshua după accidentul în care a fost implicat
În imaginile surprinse de localnici, Joshua este surprins amețit în mașina sa, printre cioburi de sticlă. Ulterior, el a fost observat discutând cu poliția locală după ce a fost scos din propriul autoturism, iar mai departe a fost transportat cu o mașină de intervenție la spital.
Potrivit autorităților din Nigeria, britanicul se află într-o stare stabilă și a suferit doar răni minore în urma accidentului rutier care a provocat din păcate moartea a două persoane. Cu toate acestea, un prieten de-ai lui a dezvăluit că pugilistul este în stare de șoc.
Just look at the terrible state of Nigeria.
After a major accident reportedly involving Anthony Joshua, where two lives were lost, there was no visible emergency response; no ambulance, no proper medical care. Instead, he was made to sit upright in the front of a police van… pic.twitter.com/xZ5IEP9hF6
— Esen (@SemiNigerian) December 29, 2025
Evenimentul s-a petrecut după ce mașina lui Joshua, un Lexus Jeep, s-a izbit de un camion staționar.
- Ce a făcut Anthony Joshua înainte de accidentul teribil în care a fost rănit, iar alte două persoane au murit!
- Jake Paul a confirmat că are o dublă fractură de maxilar după meciul cu Anthony Joshua! Postarea americanului
- “Fanii n-au plătit să vadă mizeria asta!” Cum a intervenit arbitrul în lupta Anthony Joshua – Jake Paul
- Anthony Joshua l-a învins cu un knockout pe Jake Paul: “Cred că mi-am rupt maxilarul”
- Manny Pacquiao – Floyd Mayweather, o nouă luptă a “titanilor”! “Suntem în negocieri”