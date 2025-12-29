Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Primele imagini cu Anthony Joshua după accidentul în care a fost implicat. Starea boxerului - Antena Sport

Home | Box | Primele imagini cu Anthony Joshua după accidentul în care a fost implicat. Starea boxerului
VIDEO & FOTO

Primele imagini cu Anthony Joshua după accidentul în care a fost implicat. Starea boxerului

Andrei Nicolae Publicat: 29 decembrie 2025, 15:56 / Actualizat: 29 decembrie 2025, 18:15

Comentarii
Primele imagini cu Anthony Joshua după accidentul în care a fost implicat. Starea boxerului
galerie foto Galerie (5)

Anthony Joshua, după accidentul în care a fost implicat / X @OneJoblessBoy

Anthony Joshua a fost implicat într-un accident rutier în Nigeria soldat cu doi morți, iar pe rețelele sociale au început să apară imagini și videoclipuri cu celebrul pugilist britanic în prim-plan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Boxerul se afla într-un Lexus, însă nu la volan, ci pe bancheta din spate a mașinii, în momentul în care evenimentul tragic s-a petrecut pe drumul Lagos – Ibadan din Makun.

Cum a fost surprins Anthony Joshua după accidentul în care a fost implicat

În imaginile surprinse de localnici, Joshua este surprins amețit în mașina sa, printre cioburi de sticlă. Ulterior, el a fost observat discutând cu poliția locală după ce a fost scos din propriul autoturism, iar mai departe a fost transportat cu o mașină de intervenție la spital.

Potrivit autorităților din Nigeria, britanicul se află într-o stare stabilă și a suferit doar răni minore în urma accidentului rutier care a provocat din păcate moartea a două persoane. Cu toate acestea, un prieten de-ai lui a dezvăluit că pugilistul este în stare de șoc.

Reclamă
Reclamă

Evenimentul s-a petrecut după ce mașina lui Joshua, un Lexus Jeep, s-a izbit de un camion staționar.

Anthony Joshua, după accidentul în care a fost implicat / X @DAMIADENUGA
Anthony Joshua, după accidentul în care a fost implicat / X @OneJoblessBoy
Joshua
+(5)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității
Observator
Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității
Se bate Dinamo la titlu?! Legenda “câinilor”, declaraţie surpriză: “Le lipseşte un Gigi Becali”
Fanatik.ro
Se bate Dinamo la titlu?! Legenda “câinilor”, declaraţie surpriză: “Le lipseşte un Gigi Becali”
18:06
FotoUnde a fost surprins Denis Alibec, după ce Mihai Stoica a spus că este ca și plecat de la FCSB
17:46
Denis Drăguș schimbă echipa! Fotbalistul ar putea fi coleg cu doi români
17:19
Jucătorul Universității Craiova, mesaj direct pentru Mirel Rădoi: „A avut încredere în mine”
17:02
FotoCe a făcut Anthony Joshua înainte de accidentul teribil în care a fost rănit, iar alte două persoane au murit!
16:59
Colos din Serie A, pe urmele lui Radu Drăgușin! Clubul care îi face concurență lui Juventus
16:37
EXCLUSIVCum l-a numit Daniel Pancu pe Mircea Lucescu: “Nu fac nicio diferenţă între el din ’97 şi cel de acum”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVAdrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România 2 A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi 3 Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase. Anunțul lui Gigi Becali: „Trebuie să își termine contractul” 4 Alexandru Albu a plecat de la Chindia Târgoviște. A semnat în Liga 1! 5 Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase 6 Lista neagră a lui Gâlcă. S-au decis cinci plecări de la Rapid!
Citește și