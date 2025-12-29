Ce a făcut Anthony Joshua înainte de accidentul teribil în care a fost rănit, iar alte două persoane au murit! - Antena Sport

Anthony Joshua (36 de ani) a postat pe contul său de Instagram, pe Story, un clip video în care apărea zâmbitor, jucând tenis de masă cu unul dintre prietenii săi. Nimic nu prevestea accidentul cumplit în care a fost implicat Anthony Joshua. Boxerul a suferit răni minore, dar alţi doi pasageri din maşina în care se afla Joshua au murit pe loc în urma impactului.

Joshua primeşte îngrijiri medicale la spital, starea sa fiind însă bună. El a fost ajutat să coboare din maşină, dar era conştient.

Anthony Joshua a jucat tenis de masă cu un prieten cu câteva ore înaintea accidentului

„Era un convoi format din două vehicule: un SUV Lexus și un SUV Pajero. Joshua stătea în spatele șoferului, cu o altă persoană lângă el. De asemenea, lângă șofer stătea un pasager, ceea ce înseamnă că în Lexusul care a fost implicat în accident erau patru persoane.

Echipa sa de securitate se afla în vehiculul din spatele lor înainte de accident. Pasagerul de lângă șofer și cel de lângă Joshua au murit pe loc”, a declarat un martor pentru ziarul PUNCH, potrivit The Sun.

Mașina în care se afla Joshua, un SUV Lexus, s-a ciocnit cu un camion care staționa în apropierea unei benzinării de pe autostrada aglomerată Lagos-Ibadan. Joshua se afla așezat în spatele șoferului în momentul accidentului.