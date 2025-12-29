Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase - Antena Sport

Închide meniul
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase

Radu Constantin Publicat: 29 decembrie 2025, 11:25

Nadia Comăneci/ Profimedia

Pensia pe care Nadia Comăneci o primeşte de la statul român este una pe măsura rezultatelor. Nadia Comăneci a reprezentat România cu mândrie şi a adus performanţe pentru ţara noastră care au rămas în istorie. Pe lângă satisfacţia personală, Nadia primeşte şi o pensie destul de bună, în comparaţie cu restul românilor.

Nadia Comăneci, una dintre cele mai mari sportive din istoria României, primește rentă viageră de la statul român. Fosta gimnastă, prima din lume care a primit nota 10, la Jocurile Olimpice de la Montreal (1976), încasează lunar o pensie în valoare de 16.635 de lei, sub formă de rentă viageră.

Pensia – doar simbolică! Nadia Comăneci ar avea o avere de 25 de milioane de dolari

Pensia nu reprezintă însă pentru Nadia Comăneci o sumă importantă, pentru ca ea are o avere estimată la aproximativ 25 de milioane de dolari. Numai casa în care locuieşte în Statele Unite, în zona Norman, lângă Oklahoma City, este evaluată la circa 400.000 de dolari. Marea sportivă a României mai deţine şi o vilă de vacanţă în California, estimată la 2 milioane de dolari.

Nadia Comăneci îi bate pe Ilie Năstase şi Ţiriac la pensie

Renta viageră de la stat încasată de Nadia Comăneci era în 2025 de 16.635 lei/lună. Suma pe care o primește Nadia depășește veniturile altor sportivi legendari ai României. Ion Țiriac, fost tenismen și cunoscut om de afaceri, încasează lunar 12.000 de lei, iar Ilie Năstase primește 1.435 de lei pensie, la care se adaugă 6.240 lei indemnizație de merit. Chiar și împreună, acestea rămân sub renta Nadiei.

1 EXCLUSIVAdrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România 2 Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase. Anunțul lui Gigi Becali: „Trebuie să își termine contractul” 3 A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi 4 Unde vrea să se transfere Malcom Edjouma, după despărțirea de FCSB. Mutarea pentru care insistă mijlocașul 5 “Dacă cineva vrea să facă scandal…”. Cristi Chivu, replică după declarațiile făcute de Antonio Conte 6 Primul transfer al iernii la Rapid. Victor Angelescu a confirmat: „Suntem aproape înțeleși”
