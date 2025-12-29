Pleacă de la Universitatea Craiova! "Bombă" la clubul din Bănie la final de 2025 - Antena Sport

Universitatea Craiova a încheiat anul pe prima poziție în clasamentul Ligii 1, după succesul clar obținut în ultima etapă din 2025 în fața celor de la Csikszereda.

Filipe Coelho a primit însă o lovitură grea înainte de Anul Nou, asta după ce unul dintre membri staff-ului a luat decizia de a pleca de la Universitatea Craiova.

Omul lui Mihai Rotaru pleacă de la Craiova

Anton Petrea a fost una dintre surprizele lui Mihai Rotaru odată cu înlocuirea lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. Acesta a venit din postura de secund a lui Filipe Coelho, dar și pe post de intermediar în relația cu vestiarul.

După doar o lună și jumătate, tehnicianul român ar fi luat decizia de a pleca din Bănie, actele de reziliere fiind deja înainte de club pentru ca acesta să le semneze, anunță fanatik.ro.

9 meciuri a rezistat Anton Petrea în postura de antrenor secund la Universitatea Craiova: cinci victorii, două rezultate de egalitate și două înfrângeri.