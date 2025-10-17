Bucuria tricolorelor după ce s-au calificat în semifinale la Campionatul European pe Echipe! - Antena Sport

Video Bucuria tricolorelor după ce s-au calificat în semifinale la Campionatul European pe Echipe!

România a învins Slovacia cu 3-0 în sferturile Campionatului European pe Echipe! Tricolorele s-au calificat în semifinale, acolo unde vor întâlni Olanda. Bernadette Szocs, Eliza Samara şi Andreea Dragoman şi-au câştigat meciurile, obţinând o victorie fantastică pentru România. După punctul decisiv, adus de Andreea Dragoman, a urmat sărbătoarea, una specială, pentru tricolore! Aceeaşi Andreea Dragoman a adus punctul decisiv şi în disputa precedentă a României, cu Serbia, dar atunci tricolorele s-au impus dramatic, cu 3-2.