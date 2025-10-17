Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Bucuria tricolorelor după ce s-au calificat în semifinale la Campionatul European pe Echipe! - Antena Sport

Home | Tenis de masă | Bucuria tricolorelor după ce s-au calificat în semifinale la Campionatul European pe Echipe!
Video

Bucuria tricolorelor după ce s-au calificat în semifinale la Campionatul European pe Echipe!

România a învins Slovacia cu 3-0 în sferturile Campionatului European pe Echipe! Tricolorele s-au calificat în semifinale, acolo unde vor întâlni Olanda. Bernadette Szocs, Eliza Samara şi Andreea Dragoman şi-au câştigat meciurile, obţinând o victorie fantastică pentru România. După punctul decisiv, adus de Andreea Dragoman, a urmat sărbătoarea, una specială, pentru tricolore! Aceeaşi Andreea Dragoman a adus punctul decisiv şi în disputa precedentă a României, cu Serbia, dar atunci tricolorele s-au impus dramatic, cu 3-2.

Ultimele video adaugate

Bucuria tricolorelor după ce s-au calificat în semifinale la Campionatul European pe Echipe!

Bucuria tricolorelor după ce s-au calificat în semifinale la Campionatul European pe Echipe!

Bucuria tricolorelor după ce s-au calificat în semifinale la Campionatul European pe Echipe!
Punct de senzaţie reuşit de Bernadette Szocs în primul meci al duelului România - Slovacia!

Punct de senzaţie reuşit de Bernadette Szocs în primul meci al duelului România - Slovacia!

Punct de senzaţie reuşit de Bernadette Szocs în primul meci al duelului România - Slovacia!
Jurnal Antena Sport | Tatăl lor a concurat în Dakar, iar ei fac senzaţie la călărie

Jurnal Antena Sport | Tatăl lor a concurat în Dakar, iar ei fac senzaţie la călărie

Jurnal Antena Sport | Tatăl lor a concurat în Dakar, iar ei fac senzaţie la călărie
Jurnal Antena Sport | Teja se plânge că e prea bun gazonul înaintea meciului cu FCSB

Jurnal Antena Sport | Teja se plânge că e prea bun gazonul înaintea meciului cu FCSB

Jurnal Antena Sport | Teja se plânge că e prea bun gazonul înaintea meciului cu FCSB
Ce au făcut tricolorii imediat după ce Ovidiu Ionescu i-a adus României calificarea în sferturi la European!

Ce au făcut tricolorii imediat după ce Ovidiu Ionescu i-a adus României calificarea în sferturi la European!

Ce au făcut tricolorii imediat după ce Ovidiu Ionescu i-a adus României calificarea în sferturi la European!
22:18
Reacţia lui Mihai Stoica după ce UEFA i-a şters FCSB-ului Cupa Campionilor din palmares!
22:06
Anunţul lui Mihai Stoica despre transferuri după ce Gigi Becali a spus că va căuta fotbalişti în Portugalia!
21:59
Gigi Becali l-a sunat pe Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a atacat pe Lucescu: “Finule, uite care-i treaba”
21:51
LIVE VIDEORomânia – Slovacia 3-0! Tricolorele s-au calificat în semifinale la European! Băieţii luptă şi ei în sferturi
21:46
Cristiano Ronaldo, lider în clasamentul celor mai bine plătiți fotbaliști din lume! Surpriză în Top 10
21:40
LIVE TEXTFarul – FC Argeș 0-0. Constănțenii caută victoria după patru etape fără succes
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul titularului de la FCSB: “Niciodată nu lasă jucători aşa” 2 Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: “E ceva şocant ce a făcut. Nu poţi să faci asta pe faţă” 3 VIDEORomânia a învins Serbia şi la masculin şi la feminin! Tricolorii şi tricolorele, în sferturi la European 4 Adrian Mutu a dat lovitura! Anunţul oficial 5 Gigi Becali a reacționat, după ce UEFA a șters Cupa Campionilor Europeni din dreptul FCSB: „Este o hackăreală” 6 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB: “Se uită Meme”