De la FCSB şi Sassulo, transfer în Liga 3 din România: "Bine ai venit!" - Antena Sport

Sănătatea Cluj a reuşit un transfer surprinzător înainte de debutul în Cupa României Betano. Ardelenii s-au înțeles cu Tudor Suciu, un fundaș român de 17 ani crescut la FCSB, care a evoluat ultima oară la Sassuolo Under 18.
Tudor Suciu și-a început cariera în academia celor de la FCSB, înainte de a evolua în Italia. El şi-a încheiat contractul cu Sassulo în iunie 2025 şi joacă pe postul de fundaş central. În ultimul sezon la Sassulo, el a evoluat în 18 partide.
„Bine ai venit, Tudor Suciu! Fundaș central de 17 ani, Tudor vine de la Sassuolo și a trecut anterior și pe la FCSB. Un tânăr de mare perspectivă, pregătit să crească alături de echipa noastră!”, aşa l-a prezentat oficial Sănătatea Cluj pe fundaş.
