Barcelona - Olympiakos LIVE SCORE (19:45), în Liga Campionilor. Interul lui Cristi Chivu joacă cu Royale Union SG (22:00) - Antena Sport

UEFA Champions League revine cu o nouă rundă din grupa principală, iar ziua de marți ne propune nu mai puțin de nouă partide, toate fiind transmise în format LIVE SCORE pe as.ro.

Capul de afiș al serii este jocul dintre Arsenal și Atletico Madrid, însă vom avea și români care vor lupta pentru cele trei puncte puse în joc. Vlad Dragomir și Pafos vor încerca primul succes din actuala ediție, în timp ce Cristi Chivu își dorește să bifeze a treia victorie cu Inter.

Barcelona – Olympiakos și Kairat – Pafos (LIVE SCORE 19:45)

Barcelona – Olympiakos și Kairat – Pafos vor fi primele partide ale unei noi seri de UEFA Champions League. Catalanii vor să facă uitat eșecul cu Paris Saint Germain și să ajungă la cota șase în actuala ediție de Liga Campionilor.

De partea cealaltă, debutantele Kairat Almaty și Pafos vor încerca să bifeze primul succes din istorie pe cea mai tare scenă a fotbalului european. Formația lui Vlad Dragomir a obținut un punct după primele două runde.

Meciurile zilei de marți din UEFA Champions League