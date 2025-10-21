Naţionala de fete a României U23 s-a reunit pentru prima oară! Jucătoarele abia aşteaptă să îmbrace tricoul - Antena Sport

Noua naţionala de fete, cea sub 23 de ani, s-a reunit pentru prima dată.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătoarele sunt gata să-i facă mândri pe români şi simt emoţia tricoului României, numai când se gândesc la imn!

Reunite pentru prima data, fetele din naţionala sub 23 de ani abia aşteaptă să îmbrace tricoul României.

“Îmi doresc ca împreuna cu echipa să ajung la un Campionat European cel puţin”

“Să ne calificăm la European, la Mondial…”