Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Naţionala de fete a României U23 s-a reunit pentru prima oară! Jucătoarele abia aşteaptă să îmbrace tricoul - Antena Sport

Home | Suporter.as.ro | Naţionala de fete a României U23 s-a reunit pentru prima oară! Jucătoarele abia aşteaptă să îmbrace tricoul
Video

Naţionala de fete a României U23 s-a reunit pentru prima oară! Jucătoarele abia aşteaptă să îmbrace tricoul

Publicat: 21 octombrie 2025, 20:36

Comentarii

Noua naţionala de fete, cea sub 23 de ani, s-a reunit pentru prima dată.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătoarele sunt gata să-i facă mândri pe români şi simt emoţia tricoului României, numai când se gândesc la imn!

Reunite pentru prima data, fetele din naţionala sub 23 de ani abia aşteaptă să îmbrace tricoul României.

“Îmi doresc ca împreuna cu echipa să ajung la un Campionat European cel puţin”

“Să ne calificăm la European, la Mondial…”

Reclamă
Reclamă

“Să ajungem cât mai departe şi să facem numele României cunoscut”

“(n.r.) Ce ştii să găteşti?”

Clătite şi paste”

Fost judecător CCR, supărat că primește pensie doar 10.000 de euro: "Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam"Fost judecător CCR, supărat că primește pensie doar 10.000 de euro: "Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam"
Reclamă

“(n.r.) Ce ştii să găteşti?”

“Pastele quattro formagi”

Jucătoarele din naţională nu driblează niciodată micul dejun.

“Cel mai bun mic dejun pentru tine?”

Shasuca, este turcesc.

“Mănânc în fiecare zi avocado cu ou fiert sau omletă.

“Ochiuri cu avocado”

“Brânzeturi cu legume”

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate"
Observator
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate"
Cum a fost surprins David Popovici. Marele sportiv nu a mai fost văzut într-o astfel de ipostază
Fanatik.ro
Cum a fost surprins David Popovici. Marele sportiv nu a mai fost văzut într-o astfel de ipostază
20:32
LIVE SCOREBarcelona – Olympiakos și Kairat – Pafos se joacă acum, în Liga Campionilor. Vlad Dragomir, titular
20:31
VideoJurnal Antena Sport | Vicecampionii europeni de la tenis de masă au blocat Aeroportul Otopeni
20:28
Motivul pentru care Cristi Săpunaru nu ţine cont de trecutul lui Costel Gâlcă: “Se vede”
20:24
Lamine Yamal, record incredibil stabilit în UEFA Champions League, la meciul cu Olympiakos
19:50
Record de jucători europeni în noul sezon din NBA! Fiecare echipă are cel puţin un jucător din afara SUA
18:46
Thibaut Courtois, atac la adresa Barcelonei: “Aşa zice Laporta? Eu ştiu că e o anchetă în desfăşurare”
Vezi toate știrile
1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului 3 BREAKING NEWSLovitură cumplită pentru CFR Cluj! Louis Munteanu, out înaintea meciului cu Petrolul 4 Gata! Pleacă Charalambous și Pintilii de la FCSB? Gigi Becali a făcut anunţul oficial 5 Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis! 6 Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului