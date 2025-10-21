Naţionala de fete a României U23 s-a reunit pentru prima oară! Jucătoarele abia aşteaptă să îmbrace tricoul - Antena Sport

Noua naţionala de fete, cea sub 23 de ani, s-a reunit pentru prima dată.
Jucătoarele sunt gata să-i facă mândri pe români şi simt emoţia tricoului României, numai când se gândesc la imn!
Reunite pentru prima data, fetele din naţionala sub 23 de ani abia aşteaptă să îmbrace tricoul României.
“Îmi doresc ca împreuna cu echipa să ajung la un Campionat European cel puţin”
“Să ne calificăm la European, la Mondial…”
“Să ajungem cât mai departe şi să facem numele României cunoscut”
“(n.r.) Ce ştii să găteşti?”
“Clătite şi paste”
“(n.r.) Ce ştii să găteşti?”
“Pastele quattro formagi”
Jucătoarele din naţională nu driblează niciodată micul dejun.
“Cel mai bun mic dejun pentru tine?”
Shasuca, este turcesc.
“Mănânc în fiecare zi avocado cu ou fiert sau omletă.
“Ochiuri cu avocado”
“Brânzeturi cu legume”
- România s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu, victorie de senzaţie cu Elveţia
- România a învins Kosovo la e-fotbal: “A fost mai dificil decât ne aşteptam”
- S-au încins iar grătarele la Arena Naţională înainte de România – Austria! Ronny a întreţinut atmosfera
- Românii şi moldovenii s-au avut ca fraţii pe Arena Naţională. S-au distrat împreună în Arena Fanilor
- Tănase, Bîrligea şi Mihai Popescu joacă în Liga Punctelor pentru cluburile care i-au format ca fotbalişti