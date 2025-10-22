Dennis Man, omul meciului PSV - Napoli 6-2! Nota primită de internaţionalul român - Antena Sport

Dennis Man a reuşit o dublă în victoria categorică obţinută de PSV, în meciul de pe teren propriu cu Napoli, campioana Italiei. Olandezii s-au impus cu un incredibil 6-2.

Internaţionalul român a marcat primele sale goluri în UEFA Champions League. După această prestaţie, Man a primit cea mai mare notă.

Dennis Man, omul meciului PSV – Napoli 6-2

Potrivit flashscore.ro, Dennis Man a primit nota 8.2, adică cea mai bună notă a partidei de la Eindhoven. După el a mai fost doar scoţianul Scott McTominay de la Napoli, cu 8.2, jucător care a reuşit, de asemenea, o dublă.

Dennis Man a marcat primul său gol în UEFA Champions League în minutul 54, atunci când a urmărit perfect balonul şi a marcat din centrarea lui Mauro Junior, ducând scorul la 3-1.