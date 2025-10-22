Dennis Man, omul meciului PSV - Napoli 6-2! Nota primită de internaţionalul român - Antena Sport

Închide meniul
Dennis Man, omul meciului PSV – Napoli 6-2! Nota primită de internaţionalul român

Publicat: 22 octombrie 2025, 0:09

Dennis Man a reuşit o dublă în victoria categorică obţinută de PSV, în meciul de pe teren propriu cu Napoli, campioana Italiei. Olandezii s-au impus cu un incredibil 6-2.

Internaţionalul român a marcat primele sale goluri în UEFA Champions League. După această prestaţie, Man a primit cea mai mare notă.

Potrivit flashscore.ro, Dennis Man a primit nota 8.2, adică cea mai bună notă a partidei de la Eindhoven. După el a mai fost doar scoţianul Scott McTominay de la Napoli, cu 8.2, jucător care a reuşit, de asemenea, o dublă.

Dennis Man a marcat primul său gol în UEFA Champions League în minutul 54, atunci când a urmărit perfect balonul şi a marcat din centrarea lui Mauro Junior, ducând scorul la 3-1.

În minutul 76, Napoli a rămas în 10 oameni, după eliminarea lui Lucca. Patru minute mai târziu, internaţionalul român şi-a trecut în cont dubla, după ce l-a învins pe Milinkovic-Savic pentru a doua oară, cu un şut din afara careului.

Acesta este al treilea gol pe care Dennis Man îl marchează în tricoul lui PSV. El a mai înscris în Eredivisie, pe 4 octombrie, contra celor de la PEC Zwolle. De asemenea, în cele 8 meciuri disputate până acum pentru olandezi, Dennis Man are şi 2 pase decisive.

Dennis Man a ajuns la PSV vara aceasta, după ce olandezii au plătit 8,5 milioane de euro pentru transferul internaţionalului român de la Parma.

  • 10 milioane de euro este cota de piaţă a lui Dennis Man în acest moment, potrivit transfermarkt.com
