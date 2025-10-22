Dennis Man, omul meciului PSV - Napoli 6-2! Nota primită de internaţionalul român - Antena Sport

Dennis Man a reuşit o dublă în victoria categorică obţinută de PSV, în meciul de pe teren propriu cu Napoli, campioana Italiei. Olandezii s-au impus cu un incredibil 6-2.
Internaţionalul român a marcat primele sale goluri în UEFA Champions League. După această prestaţie, Man a primit cea mai mare notă.
Dennis Man, omul meciului PSV – Napoli 6-2
Potrivit flashscore.ro, Dennis Man a primit nota 8.2, adică cea mai bună notă a partidei de la Eindhoven. După el a mai fost doar scoţianul Scott McTominay de la Napoli, cu 8.2, jucător care a reuşit, de asemenea, o dublă.
Dennis Man a marcat primul său gol în UEFA Champions League în minutul 54, atunci când a urmărit perfect balonul şi a marcat din centrarea lui Mauro Junior, ducând scorul la 3-1.
În minutul 76, Napoli a rămas în 10 oameni, după eliminarea lui Lucca. Patru minute mai târziu, internaţionalul român şi-a trecut în cont dubla, după ce l-a învins pe Milinkovic-Savic pentru a doua oară, cu un şut din afara careului.
This is wild! 😍#PSVNAP #UCL pic.twitter.com/ndC6s8Lm0E
— PSV (@PSV) October 21, 2025
Acesta este al treilea gol pe care Dennis Man îl marchează în tricoul lui PSV. El a mai înscris în Eredivisie, pe 4 octombrie, contra celor de la PEC Zwolle. De asemenea, în cele 8 meciuri disputate până acum pentru olandezi, Dennis Man are şi 2 pase decisive.
Dennis Man a ajuns la PSV vara aceasta, după ce olandezii au plătit 8,5 milioane de euro pentru transferul internaţionalului român de la Parma.
- 10 milioane de euro este cota de piaţă a lui Dennis Man în acest moment, potrivit transfermarkt.com
- Cristi Chivu a câştigat vestiarul lui Inter, după a şaptea victorie la rând: “Este un antrenor puternic”
- PSV – Napoli 6-2, Leverkusen – PSG 2-7 și Union SG – Inter 0-4. Spectacol total în Champions League. Rezultatele serii
- Dennis Man, fantastic în UEFA Champions League! Românul a îngenuncheat-o pe Napoli cu o dublă de senzație
- Ghinion pentru Vlad Dragomir! A provocat autogolul lui Kairat Almaty, dar VAR a anulat golul
- Lamine Yamal, record incredibil stabilit în UEFA Champions League, la meciul cu Olympiakos