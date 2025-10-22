Cristi Chivu a câştigat vestiarul lui Inter, după a şaptea victorie la rând: "Este un antrenor puternic" - Antena Sport

Cristi Chivu face o treabă excelentă la Inter. Finalista sezonului trecut din UEFA Champions League s-a impus cu 4-0 pe terenul lui Royale Union SG şi a ajuns la şapte victorii consecutive, în toate competiţiile.
În ceea ce priveşte UEFA Champions League, Inter este în fruntea clasamentului, cu trei victorii în trei meciuri şi fără gol primit, alături de PSG şi Arsenal.
Denzel Dumfries, despre Cristi Chivu, după Royale Union SG – Inter 0-4: “Este un antrenor care vorbeşte mult cu jucătorii”
Denzel Dumfries, jucătorul care a deschis scorul în meciul din Belgia, a vorbit despre încrederea pe care jucătorii vicecampioanei Italiei o au după cele şapte victorii la rând.
De asemenea, fotbalistul olandez a vorbit şi despre Cristi Chivu şi despre încrederea pe care antrenorul român i-a oferit-o:
“Este o victorie extrem de importantă pentru noi. Am avut un început dificil, dar apoi ne-am schimbat atitudinea. Am jucat bine, ca o echipă, şi suntem fericiţi cu victoria.
Am jucat bine încă de la începutul sezonului, dar nu am avut noroc cu Udinese şi Juventus. Ne-am revenit şi suntem pe calea cea bună.
(n.r. Ţi-a dat încredere Chivu?) Da. Este un antrenor care vorbeşte mult cu jucătorii. Este puternic. Mă bucur de încrederea pe care mi-o oferă”, a declarat Denzel Dumfries, citat de fcinternews.it.
Pentru Inter urmează acum meciul din Serie A de pe Stadio Diego Armando Maradona, cu Napoli, echipă care a pierdut categoric partida de pe terenul lui PSV, scor 2-6, într-un meci în care Dennis Man, fostul jucător al lui Chivu de la Parma, a reuşit o dublă.
Pentru Inter vor urma apoi meciului cu Fiorentina şi Verona, urmând ca pe 5 noiembrie să primească vizita lui Kairat Almaty, în UEFA Champions League.
