Cine pune sechestru pe stadionul Rapidului. Lovitură pentru Dan Şucu! - Antena Sport

ANAF pregăteţe o măsură radicală din cauza datoriilor pe care CS Rapid le are. Astfel, stadionul din Giulești riscă să intre sub sechestru! Tot pe Giuleşti joacă şi Rapid, iar punerea sechestrului ar afecta şi echipa patronată de Dan Şucu.
Arena din Giulești, unde formația antrenată de Costel Gâlcă își dispută meciurile de acasă, se află în proprietatea Clubului Sportiv Rapid. Chiar dacă entitate este separată de echipa de fotbal din SuperLigă, pe arenă joacă şi Rapid, în schimbul unei chirii.
Punerea de sechestru pe arenă pare inevitabilă, în contextul în care datoriile CS Rapid faţă de ANAF se ridică la aproximativ 700.000 de euro! Conform unui raport publicat recent de Guvern, clubul sportiv se află pe primul loc în topul restanțierilor din sport, cu datorii de peste 3,37 milioane de lei!
În cazul în care stadionul devine indisponibil pentru închiriere, alb-vișiniii ar juca, cel mai probabil, pe Arena Națională, acolo unde şi Dinamo sau FCSB dispută meciurile de pe teren propriu.
- Momente dificile pentru părinții unui om de bază de la Dinamo: “Băi, au lăcrimat amândoi. Dacă vi se pare normal..”
- Sabău face praf conducerea după demisie: “Am fost naiv! Nu am fost respectat!”
- Jucătorul de la Universitatea Craiova, pe lista lui Gigi Becali la FCSB: “Când vreau un jucător, îl iau și gata”
- “Şansele sunt aproape zero”. Daniel Pancu, verdict dur pentru FCSB după ultimul rezultat rușinos
- Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”