Dennis Man a marcat în PSV - Napoli! Românul, gol simbolic pentru olandezi în Champions League - Antena Sport

PSV Eindhoven a primit vizita campioanei Italiei, în etapa a treia a fazei principale din UEFA Champions League. Gruparea antrenată de Peter Bosz a început cu Dennis Man titular, iar românul și-a arătat calitatea într-un meci dificil.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Internaționalul român a înscris în repriza a doua a partidei, acesta fiind golul cu numărul 300 al celor de la PSV Eindhoven în Liga Campionilor.

Dennis Man a marcat golul 300 pentru PSV în Champions League

Dennis Man a fost titularizat marți seară în duelul dintre PSV Eindhoven și Napoli, iar fotbalistul român transferat în această vară de la Parma ș-a răsplătit pe Peter Bosz pentru încrederea acordată.

Internaționalul lui Mircea Lucescu a punctat în minutul 54 al partidei din pasa lui Mauro Junior, acesta fiind și primul său gol marcat în faza principală a Ligii Campionilor.

De asemenea, reușita românului este una simbolică pentru istoria clubului olandez în UEFA Champions League, acesta fiind al 300-lea gol marcat în cadrul acestei competiții.