Dennis Man a marcat în PSV - Napoli! Românul, gol simbolic pentru olandezi în Champions League - Antena Sport

PSV Eindhoven a primit vizita campioanei Italiei, în etapa a treia a fazei principale din UEFA Champions League. Gruparea antrenată de Peter Bosz a început cu Dennis Man titular, iar românul și-a arătat calitatea într-un meci dificil.
Internaționalul român a înscris în repriza a doua a partidei, acesta fiind golul cu numărul 300 al celor de la PSV Eindhoven în Liga Campionilor.
Dennis Man a marcat golul 300 pentru PSV în Champions League
Dennis Man a fost titularizat marți seară în duelul dintre PSV Eindhoven și Napoli, iar fotbalistul român transferat în această vară de la Parma ș-a răsplătit pe Peter Bosz pentru încrederea acordată.
Internaționalul lui Mircea Lucescu a punctat în minutul 54 al partidei din pasa lui Mauro Junior, acesta fiind și primul său gol marcat în faza principală a Ligii Campionilor.
De asemenea, reușita românului este una simbolică pentru istoria clubului olandez în UEFA Champions League, acesta fiind al 300-lea gol marcat în cadrul acestei competiții.
Vezi AICI golul marcat de Man
