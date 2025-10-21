Dennis Man a marcat în PSV - Napoli! Românul, gol simbolic pentru olandezi în Champions League - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Dennis Man a marcat în PSV – Napoli! Românul, gol simbolic pentru olandezi în Champions League

Daniel Işvanca Publicat: 21 octombrie 2025, 23:22

Dennis Man în UEFA Champions League / Getty Images

PSV Eindhoven a primit vizita campioanei Italiei, în etapa a treia a fazei principale din UEFA Champions League. Gruparea antrenată de Peter Bosz a început cu Dennis Man titular, iar românul și-a arătat calitatea într-un meci dificil.

Internaționalul român a înscris în repriza a doua a partidei, acesta fiind golul cu numărul 300 al celor de la PSV Eindhoven în Liga Campionilor.

Dennis Man a marcat golul 300 pentru PSV în Champions League

Dennis Man a fost titularizat marți seară în duelul dintre PSV Eindhoven și Napoli, iar fotbalistul român transferat în această vară de la Parma ș-a răsplătit pe Peter Bosz pentru încrederea acordată.

Internaționalul lui Mircea Lucescu a punctat în minutul 54 al partidei din pasa lui Mauro Junior, acesta fiind și primul său gol marcat în faza principală a Ligii Campionilor.

De asemenea, reușita românului este una simbolică pentru istoria clubului olandez în UEFA Champions League, acesta fiind al 300-lea gol marcat în cadrul acestei competiții.

Vezi AICI golul marcat de Man

1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului 3 BREAKING NEWSLovitură cumplită pentru CFR Cluj! Louis Munteanu, out înaintea meciului cu Petrolul 4 Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis! 5 Gata! Pleacă Charalambous și Pintilii de la FCSB? Gigi Becali a făcut anunţul oficial 6 Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus
