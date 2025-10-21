Novak Djokovic nu va participa la turneul ATP Masters 1000 de la Paris - Antena Sport

Sârbul Novak Djokovic a anunţat, marţi seară, că nu va participa la turneul Masters 1000 de la Paris, care se va desfăşura în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie la Paris La Défense Arena.

„Din păcate, nu voi juca la Paris anul acesta”, a explicat pe Instagram sârbul în vârstă de 38 de ani, de şapte ori câştigător al turneului parizian, un record.

„Am avut amintiri minunate şi mari succese de-a lungul anilor”, a adăugat jucătorul cu 24 de titluri de Grand Slam, care „speră” să participe din nou anul viitor.

Pe tabloul principal la Paris, el va fi înlocuit de francezul Benjamin Bonzi.

