Novak Djokovic nu va participa la turneul ATP Masters 1000 de la Paris - Antena Sport

Novak Djokovic nu va participa la turneul ATP Masters 1000 de la Paris

Publicat: 21 octombrie 2025, 22:47

Novak Djokovic, în timpul unui meci / Profimedia

Sârbul Novak Djokovic a anunţat, marţi seară, că nu va participa la turneul Masters 1000 de la Paris, care se va desfăşura în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie la Paris La Défense Arena.

„Din păcate, nu voi juca la Paris anul acesta”, a explicat pe Instagram sârbul în vârstă de 38 de ani, de şapte ori câştigător al turneului parizian, un record.

„Am avut amintiri minunate şi mari succese de-a lungul anilor”, a adăugat jucătorul cu 24 de titluri de Grand Slam, care „speră” să participe din nou anul viitor.

Pe tabloul principal la Paris, el va fi înlocuit de francezul Benjamin Bonzi.

