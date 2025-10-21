Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dan Petrescu, revenire de senzație la CFR Cluj! Lovitură de proporții dată de Iuliu Mureșan - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dan Petrescu, revenire de senzație la CFR Cluj! Lovitură de proporții dată de Iuliu Mureșan

Dan Petrescu, revenire de senzație la CFR Cluj! Lovitură de proporții dată de Iuliu Mureșan

Daniel Işvanca Publicat: 21 octombrie 2025, 21:18 / Actualizat: 21 octombrie 2025, 23:32

Comentarii
Dan Petrescu, revenire de senzație la CFR Cluj! Lovitură de proporții dată de Iuliu Mureșan

Dan Petrescu, alături de trofeul Cupei României /SPORT PICTURES

Iuliu Mureșan a reușit prima mutare din postura de președinte al celor de la CFR Cluj! Oficialul din Gruia i-a găsit înlocuitor lui Andrea Mandorlini, la mai puțin de 24 de ore de la eșecul cu Petrolul Ploiești.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acesta l-a convins să revină pe banca tehnică pe Dan Petrescu, cel care și-a dat demisia la începutul sezonului, după înfrângerea umilitoare suferită în play-off-ul UEFA Conference League.

Dan Petrescu a bătut palma cu CFR Cluj

CFR Cluj are un nou antrenor! Potrivit celor de la iamsport.ro, Dan Petrescu și-a dat acordul pentru a reveni pe banca celor de la CFR Cluj. Tehnicianul cu care clubul din Gruia începuse sezonul îi va lua locul lui Andrea Mandorlini.

Sursa citată menționează că tehnicianul român, care a avut probleme mari de sănătate în ultimul an, a ajuns la o înțelegere cu președintele Iuliu Mureșan, care consideră că este omul potrivit pentru a scoate echipa din criză.

Va fi pentru a cincea oară când Dan Petrescu o va pregăti pe CFR Cluj. „Bursucul” are în palmares patru titluri de campion al României cu „feroviarii”, plus o Cupă a României.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vânzările de apartamente s-au prăbuşit pe litoral. 500.000 de euro pentru o locuinţă cu 3 camere şi 2 băi
Observator
Vânzările de apartamente s-au prăbuşit pe litoral. 500.000 de euro pentru o locuinţă cu 3 camere şi 2 băi
Povestea lui Mihai, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”. Familia băiatului riscă să rămână pe drumuri
Fanatik.ro
Povestea lui Mihai, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”. Familia băiatului riscă să rămână pe drumuri
23:22
VIDEODennis Man a marcat în PSV – Napoli! Românul, gol simbolic pentru olandezi în Champions League
23:05
LIVE SCOREUnion SG – Inter 0-3 şi PSV – Napoli 3-1! Dennis Man, primul gol în Champions League
22:47
Novak Djokovic nu va participa la turneul ATP Masters 1000 de la Paris
22:27
VideoJurnal Antena Sport | Sportivii sunt la modă
22:07
OFICIAL | CFR Cluj s-a despărțit de Andrea Mandorlini
21:52
EXCLUSIVNeluţu Varga a confirmat revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj: “În 2-3 săptămâni”. Cine va antrena până atunci echipa
Vezi toate știrile
1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului 3 BREAKING NEWSLovitură cumplită pentru CFR Cluj! Louis Munteanu, out înaintea meciului cu Petrolul 4 Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis! 5 Gata! Pleacă Charalambous și Pintilii de la FCSB? Gigi Becali a făcut anunţul oficial 6 Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului