Dan Petrescu, revenire de senzație la CFR Cluj! Lovitură de proporții dată de Iuliu Mureșan - Antena Sport

Iuliu Mureșan a reușit prima mutare din postura de președinte al celor de la CFR Cluj! Oficialul din Gruia i-a găsit înlocuitor lui Andrea Mandorlini, la mai puțin de 24 de ore de la eșecul cu Petrolul Ploiești.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acesta l-a convins să revină pe banca tehnică pe Dan Petrescu, cel care și-a dat demisia la începutul sezonului, după înfrângerea umilitoare suferită în play-off-ul UEFA Conference League.

Dan Petrescu a bătut palma cu CFR Cluj

CFR Cluj are un nou antrenor! Potrivit celor de la iamsport.ro, Dan Petrescu și-a dat acordul pentru a reveni pe banca celor de la CFR Cluj. Tehnicianul cu care clubul din Gruia începuse sezonul îi va lua locul lui Andrea Mandorlini.

Sursa citată menționează că tehnicianul român, care a avut probleme mari de sănătate în ultimul an, a ajuns la o înțelegere cu președintele Iuliu Mureșan, care consideră că este omul potrivit pentru a scoate echipa din criză.

Va fi pentru a cincea oară când Dan Petrescu o va pregăti pe CFR Cluj. „Bursucul” are în palmares patru titluri de campion al României cu „feroviarii”, plus o Cupă a României.