Eduard Ionescu, punct de senzaţie în meciul cu Felix Lebrun din finala Campionatului European! - Antena Sport

Eduard Ionescu, punct de senzaţie în meciul cu Felix Lebrun din finala Campionatului European!

Eduard Ionescu (20 de ani) l-a egalat la seturi pe Felix Lebrun (19 ani) în meciul pe care cei doi îl joacă în finala Campionatului European pe Echipe de la Zadar (Croaţia). Punctul cu care Eduard Ionescu a câştigat setul, cu 11-9, a fost unul extraordinar. Ionescu a trimis un forehand cu mult efect, la care Felix Lebrun nu a avut replică. Înaintea duelului dintre Eduard Ionescu şi Felix Lebrun, fratele lui Felix, Alexis, l-a învins pe Iulian Chiriţă cu 3-0 la seturi.

Ultimele video adaugate

