„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus - Antena Sport

„Îi vom da". Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus

„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus

Publicat: 19 octombrie 2025, 8:15

Gigi Becali / Antena Sport

Gigi Becali a oferit o reacție categorică după ce FCSB a pierdut rușinos partida cu Metaloglobus, în etapa a 13-a. „Lanterna roșie” a campionatului s-a impus cu 2-1, reușind astfel să obțină primul succes din istorie în Liga 1. 

Gigi Becali s-a declarat extrem de nemulțumit de jocul vedetelor lui, Florin Tănase, Darius Olaru și Adrian Șut. Patronul campioanei a anunțat că în pauza de iarnă, e dispus să renunțe la cei trei jucători. 

Gigi Becali, revoluție totală la FCSB, după eșecul cu Metaloglobus 

Gigi Becali i-a numit „șmecheri” pe cei trei titulari ai săi și a transmis că și-ar dori să aducă jucători mai „săraci” în locul lor, ținând cont că recent, campionii și-au încasat primele de sute de mii de euro după calificarea în Europa League. 

„Eu cred că ei au făcut bani şi nu mai au smerenie. Fiecare se crede important şi nu mai există unire, prietenie. Care mai de care e mai şmecher. Şut e mai şmecher, Tănase e mai şmecher, Olaru e mai şmecher. Când se dă fiecare că e „mai şmecher” şi nu mai există frăţie în fotbal, atunci se alege praful. 

O să-i dăm, să vedem la iarnă, şi o să aducem unii mai săraci, care vor să câştige bani. Oamenii s-au văzut cu apartamente, cu sute de mii în conturi… 

Nişte mingi prin aut… Olaru, la adversar toate pasele. Acum nici nu mai driblează, acum pasează când nu trebuie să paseze. 

Şut… pac, în spate, devieri în spate. Ce faci, mă, nebunule?! Dai gol dacă dai în spate?”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după Metaloglobus – FCSB 2-1. 

 

