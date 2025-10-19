Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus - Antena Sport

Denis Alibec vrea să plece de la FCSB. Atacantul de 34 de ani a luat decizia după ce campioana a fost învinsă rușinos de Metaloblobus, scor 1-2, în etapa a 13-a din Liga 1.
Denis Alibec e gata să se despartă de campioană în pauza de iarnă. Vârful adus în vară de campioană a semnat din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Farul.
Denis Alibec pleacă de la FCSB
Conform fanatik.ro, sunt șanse foarte mari ca Denis Alibec să-și încheie a doua aventură la FCSB la finalul acestui an. Și Gigi Becali este de acord cu decizia luată de atacant și e dispus să-l lase pe acesta să plece de la echipă.
Denis Alibec a intrat într-un conflict cu fanii FCSB-ului după meciul pierdut cu Metaloglobus. El a fost surprins certându-se cu aceștia, fiind cu greu calmat de ceilalți jucători ai campioanei.
Denis Alibec regretă faptul că a revenit la FCSB în vară, decizie cu care nu au fost de acord apropiații lui. Scenele petrecute pe teren la finalul meciului cu Metaloglobus au fost cele care au umplut paharul și l-au determinat pe atacant să ia decizia de a se despărți de campioană.
Denis Alibec a început ca rezervă în meciul cu Metaloglobus, fiind trimis în teren în minutul 79, atunci când i-a luat locul lui Darius Olaru. Atacantul a fost măcinat de accidentări în acest sezon și a evoluat în doar zece meciuri pentru campioană, în toate competițiile, fără să marcheze vreun gol.
În urmă cu ceva timp, Denis Alibec și-a exprimat nemulțumirea față de situația cu care se confruntă la FCSB. Concret, după eșecul cu Young Boys din Europa League (0-2), atacantul i-a transmis un mesaj direct lui Gigi Becali.
„Nu-mi place situația în care mă aflu, cred că ar trebui să joc mai mult, altfel n-am cum să capăt ritm. Am nevoie de minute, sper ca pe viitor să joc mai mult. Întrebați-l pe domnul Becali de ce joc doar 45 de minute. Nu mă simt confortabil. Când am venit la FCSB mă așteptam la altceva”, a spus Alibec.
