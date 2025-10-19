Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus - Antena Sport

Denis Alibec vrea să plece de la FCSB. Atacantul de 34 de ani a luat decizia după ce campioana a fost învinsă rușinos de Metaloblobus, scor 1-2, în etapa a 13-a din Liga 1.

Denis Alibec e gata să se despartă de campioană în pauza de iarnă. Vârful adus în vară de campioană a semnat din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Farul.

Denis Alibec pleacă de la FCSB

Conform fanatik.ro, sunt șanse foarte mari ca Denis Alibec să-și încheie a doua aventură la FCSB la finalul acestui an. Și Gigi Becali este de acord cu decizia luată de atacant și e dispus să-l lase pe acesta să plece de la echipă.

Denis Alibec a intrat într-un conflict cu fanii FCSB-ului după meciul pierdut cu Metaloglobus. El a fost surprins certându-se cu aceștia, fiind cu greu calmat de ceilalți jucători ai campioanei.

Denis Alibec regretă faptul că a revenit la FCSB în vară, decizie cu care nu au fost de acord apropiații lui. Scenele petrecute pe teren la finalul meciului cu Metaloglobus au fost cele care au umplut paharul și l-au determinat pe atacant să ia decizia de a se despărți de campioană.