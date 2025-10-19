Dinamo - Rapid LIVE TEXT (20:30). Derby „de foc” pe Arena Națională. Echipele probabile - Antena Sport

Dinamo – Rapid, derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, se va disputa azi, de la 20:30, și va fi în format live text, pe as.ro. Partida se va disputa pe Arena Națională, peste 30.000 de fani fiind așteptați la meci.
Dinamo este neînvinsă de nouă etape în Liga 1. În ultima rundă, „câinii” s-au impus la limită cu Unirea Slobozia, scor 1-0.
Dinamo – Rapid LIVE TEXT (20:30)
Trupa lui Zeljko Kopic traversează o formă excelentă, suferind un singur eșec în acest sezon. În runda a treia a campionatului, Dinamo era învinsă de Oțelul în deplasare, scor 1-2.
„Câinii” ocupau locul patru înaintea acestei runde, cu 23 de puncte, cu două mai puține față de rivalii giuleșteni.
De cealaltă parte, și Rapid traversează un moment bun, înregistrând două victorii în ultimele două etape: 3-1 cu Farul și 1-0 cu Petrolul. Giuleștenii se clasau pe locul doi înainte de această etapă, cu 25 de puncte, fiind la egalitate cu liderul Botoșani.
În sezonul precedent, trei dintre cele patru meciuri jucate s-au încheiat la egalitate, Rapid reușind să se impună în meciul tur din play-off, scor 1-0.
Echipele probabile:
Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Cr. Mihai, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Perica, Karamoko
Rezerve: Roșca, M. Toader, Musi, Mărginean, Milanov, Pop, Bordușanu, Soro, Kyriakou, L. Bărbulescu, Tabuncic
Absenți: Mazilu (în urmă cu pregătirea), Licsandru, Ikoko (incerți)
Antrenor Zeljko Kopic
Rapid (4-2-3-1): Aioani – Cr. Manea, Pașcanu, Kramer, Braun – K. Keita, C. Vulturar – Dobre, Christensen, Petrila – Koljic
Rezerve: Stolz, Onea, Bolgado, Bădescu, Hromada, G. Gheorghe, C. Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor
Absenți: Borza, D. Ciobotariu, Ignat, Drilon Hazrollaj, Burmaz, Diogo Mendes (accidentați)
