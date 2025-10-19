Bologna, victorie categorică înainte de meciul cu FCSB. Italienii, 3 puncte cu fosta echipă a lui Răzvan Marin - Antena Sport

Bologna, viitoarea adversară a FCSB-ului în Europa League, a învins duminică în deplasare, scor 2-0, formaţia Cagliari, în etapa a şaptea din Serie A.
În urma rezultatului, Bologna sa urcat pe locul 5 în Serie A și este la două puncte distanță de liderul Inter.
Bologna, 3 puncte înainte de meciul cu FCSB
Formația condusă de Vincenzo Italiano s-a impus cu câte un gol pe repriză. Emil Holm a deschis scorul, în minutul 31, iar Riccardo Orsolini a marcat în minutul 80 golul prin care a stabilit rezultatul final. Cagliari – Bologna 0-2, o victorie care o duce pe Bologna pe locul 4, cu 13 puncte. Cagliari e a 11-a, cu 8 puncte.
Meciul e la Bucureşti, dintre FCSB şi Bologna, contând pentru etapa a treia din Liga Europa, se joacă joi, pe Arena Naţională.
