Bologna, victorie categorică înainte de meciul cu FCSB. Italienii, 3 puncte cu fosta echipă a lui Răzvan Marin - Antena Sport

Bologna, victorie categorică înainte de meciul cu FCSB. Italienii, 3 puncte cu fosta echipă a lui Răzvan Marin

Serie A

Bologna, victorie categorică înainte de meciul cu FCSB. Italienii, 3 puncte cu fosta echipă a lui Răzvan Marin

Publicat: 19 octombrie 2025, 19:50

Bologna, victorie categorică înainte de meciul cu FCSB. Italienii, 3 puncte cu fosta echipă a lui Răzvan Marin

Jucătorii de la Bologna, după un gol marcat / Profimedia

Bologna, viitoarea adversară a FCSB-ului în Europa League, a învins duminică în deplasare, scor 2-0, formaţia Cagliari, în etapa a şaptea din Serie A.

În urma rezultatului, Bologna sa urcat pe locul 5 în Serie A și este la două puncte distanță de liderul Inter.

Bologna, 3 puncte înainte de meciul cu FCSB

Formația condusă de Vincenzo Italiano s-a impus cu câte un gol pe repriză. Emil Holm a deschis scorul, în minutul 31, iar Riccardo Orsolini a marcat în minutul 80 golul prin care a stabilit rezultatul final. Cagliari – Bologna 0-2, o victorie care o duce pe Bologna pe locul 4, cu 13 puncte. Cagliari e a 11-a, cu 8 puncte.

Meciul e la Bucureşti, dintre FCSB şi Bologna, contând pentru etapa a treia din Liga Europa, se joacă joi, pe Arena Naţională.

1 „Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 VIDEORomânia, în finala Campionatului European la masculin şi la feminin! Victorie istorică pentru tricolori 3 Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus 4 Neluţu Varga pregăteşte “bomba” la CFR Cluj. Îl vrea pe Marius Şumudică antrenor, după revenirea lui Marian Copilu 5 Se „rupe” Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1 6 Decizia radicală a lui Gigi Becali după ce FCSB a suferit umilinţa campionatului, fiind învinsă de Metaloglobus
