Decizia radicală a lui Gigi Becali după ce FCSB a suferit umilinţa campionatului, fiind învinsă de Metaloglobus - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a fost foarte supărat după ce echipa pe care o patronează, FCSB, a fost umilită de nou-promovata Metaloglobus. FCSB a condus cu 1-0 la pauză, dar echipa lui Mihai Teja a întors scorul în repriza secundă şi a produs surpriza campionatului.

După meci, Gigi Becali a transmis că vrea să se detaşeze de ce se întâmplă la echipa lui. Nu reuşeşte să înţeleagă cum campioana ultimelor două sezoane a ajuns în această situaţie.

Gigi Becali, decizie radicală după Metaloglobus – FCSB 2-1: “Nu mă mai interesează nimic. Consider că nu am echipă de fotbal”

“(n.r: Cu Bologna ce aşteptări aveţi?) Nu mă mai interesează nimic. Nu mai vreau să pun la suflet. Îmi văd de treaba mea. Consider că nu sunt în fotbal, că nu am echipă de fotbal.

Aşa trebuie să consider, că altfel…

Chiar e problemă play-off-ul că trebuie să cadă FC Argeş şi Slobozia. Slobozia oricum o să cadă”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.