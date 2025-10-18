Decizia radicală a lui Gigi Becali după ce FCSB a suferit umilinţa campionatului, fiind învinsă de Metaloglobus - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a fost foarte supărat după ce echipa pe care o patronează, FCSB, a fost umilită de nou-promovata Metaloglobus. FCSB a condus cu 1-0 la pauză, dar echipa lui Mihai Teja a întors scorul în repriza secundă şi a produs surpriza campionatului.
După meci, Gigi Becali a transmis că vrea să se detaşeze de ce se întâmplă la echipa lui. Nu reuşeşte să înţeleagă cum campioana ultimelor două sezoane a ajuns în această situaţie.
Gigi Becali, decizie radicală după Metaloglobus – FCSB 2-1: “Nu mă mai interesează nimic. Consider că nu am echipă de fotbal”
“(n.r: Cu Bologna ce aşteptări aveţi?) Nu mă mai interesează nimic. Nu mai vreau să pun la suflet. Îmi văd de treaba mea. Consider că nu sunt în fotbal, că nu am echipă de fotbal.
Aşa trebuie să consider, că altfel…
Chiar e problemă play-off-ul că trebuie să cadă FC Argeş şi Slobozia. Slobozia oricum o să cadă”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.
Patronul FCSB-ului nu a remarcat niciun jucător de la echipa lui. Mai mult, Becali i-a criticat dur pe mai toţi fotbaliştii săi.
“Bîrligea s-a bătut, dar nu a avut nici el realizări, nimic. A intrat Alibec, nu a atins mingea. A atins Thiam, nu a atins mingea. A intrat Politic, a dat mingea aiurea. Nu s-au mişcat pe teren. Vino, mă, la primit, să primeşti mingea, nimic.
Radunovic nu mai este fotbalist. Şut, pase la adversari. Nu înţeleg, fotbalistul să nu mai fie fotbalist”, a mai spus Gigi Becali pentru sursa citată.
Metaloglobus a reuşit surpriza campionatului, 2-1 cu FCSB
Echipa bucureşteană Metaloglobus a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 13-a din Liga 1.
Arbitrul Robert Avram a dictat penalty pentru gazde, în minutul 23, după un duel Cisotti – Ely Fernandes, dar după verificarea VAR decizia a fost anulată. În minutul 32 arbitrul a dictat un nou penalty, pentru FCSB, după un duel între David Irimia şi Bîrligea, iar Florin Tănase a înscris de la punctul cu var, în minutul 34. Bîrligea a trimis în bară, în minutul 45, iar după reluare Metaloglobus a egalat. Ubbink a înscris în minutul 48 şi, cu roş-albaştrii apatici şi fără viziune, echipa lui Mihai Teja a pus presiune pe poarta lui Târnovanu. Baba Alhassan a comis henţ în careu şi arbitrul a dictat penalty pentru gazde, iar Huiban a transformat, în minutul 55.
Campioana a avut un gol anulat la Octavian Popescu, în minutul 62, pentru un fault al lui Olaru, dar nu s-a trezit la realitate. Echipa lui Charalambous nu a jucat nimic deşi a a avut nenumărate cornere, dar nu a produs nici o fază periculoasă şi Metaloglobus a reuşit surpriza campionatului, reuşind prima victorie în Liga 1 chiar împotriva campioanei en-titre.
FCSB e pe locul 12, cu 13 puncte, la 15 puncte de lider şi la cinci puncte de locurile de play-off. Metaloglobus e pe locul 16, ultimul, cu şase puncte.
- Cristiano Bergodi îl înlocuieşte pe Sabău la Universitatea Cluj
- Ce le-a spus la pauză Mihai Teja jucătorilor săi! Au întors scorul cu FCSB şi au produs surpriza campionatului!
- “Nu mi-am imaginat niciodată” Darius Olaru, la pământ după ce FCSB a suferit umilinţa acestui campionat!
- Tănase şi-a criticat colegii: “Cine rezistă, rezistă, cine nu, la revedere! Ne-am bătut joc!”
- Denis Alibec, scandal cu fanii după ce FCSB a înregistrat umilinţa acestui sezon!