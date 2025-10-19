Se „rupe” Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo - Rapid. Nou record pentru Liga 1 - Antena Sport

Se va „rupe” Arena Națională la derby-ul dintre Dinamo și Rapid, din etapa a 13-a din Liga 1. „Câinii” au luat cu asalt biletele pentru meciul cu rivalii din Giulești.

În dimineața partidei, erau deja vândute 35.000 de bilete, număr care include și abonamentele cât și biletele cumpărate de fanii Rapidului. Giuleștenii au primit o peluză întreagă, adică un număr de aproximativ 7000 de tichete la meciul care se va disputa de la ora 20:30.

Se „rupe” Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid

Conform celor de la dinamo1948.club, sunt șanse mari să se ajungă la 40.000 de bilete vândute până la ora de start a partidei. Casele de bilete vor fi deschise și azi, până la ora de start a partidei.

Partida dintre Dinamo și Rapid va stabili astfel un record de asistență pentru acest sezon de Liga 1. Până în acest moment, meciul care a strâns cei mai mulți oameni pe stadion este cel dintre Rapid și FCSB, din etapa a 6-a a Ligii 1, meci încheiat cu scorul de 2-2.

Top 3 asistențe pe stadion în acest sezon: