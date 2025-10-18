Neluţu Varga pregăteşte "bomba" la CFR Cluj. Îl vrea pe Marius Şumudică antrenor, după revenirea lui Marian Copilu - Antena Sport

Neluţu Varga pregăteşte două mutări “bombă” la CFR Cluj. Patronul clujenilor i-a găsit înlocuitor lui Cristi Balaj, Marian Copilu fiind foarte aproape să revină în funcţia de preşedinte al clubului.

Marian Copilu i-a condus pe clujeni în perioada 2017-2021, atunci când s-a despărţit cu scandal de echipă. La momentul respectiv, şi Marius Şumudică a fost demis, ca urmare a eliminării din preliminariile Europa League.

Neluţu Varga pregăteşte “bomba” la CFR Cluj: Marius Şumudică, în locul lui Andrea Mandorlini

Marius Şumudică este, însă, din nou dorit de Neluţu Varga, notează digisport.ro. Patronul de la CFR Cluj este nemulţumit de rezultatele obţinute de Andrea Mandorlini pe banca echipei, astfel că se gândeşte să-l înlăture.

Neluţu Varga insistă pentru revenirea lui Marius Şumudică în Gruia, ţinând cont şi de faptul că fostul antrenor de la Rapid are o relaţie bună cu Marian Copilu, care i-ar putea fi din nou preşedinte la CFR Cluj.

Marius Şumudică a antrenat-o pe CFR Cluj în 2021, timp de 15 meciuri. El s-a despărţit de echipă cu scandal la momentul respectiv, după eliminarea din preliminariile Europa League. Clujenii au fost învinşi de Steaua Roşie Belgrad, scor 6-1 la general.