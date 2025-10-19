Manchester United, victorie uriașă în derby-ul Angliei contra lui Liverpool. Lovitură de teatru pe Anfield - Antena Sport

Manchester United a învins-o la limită pe Liverpool în cel mai important derby al Angliei, la capătul unui meci în care elevii lui Arne Slot au ratat ocazii uriașe. “Diavolii roșii” s-au impus cu 2-1 grație reușitei lui Bryan Mbeumo și Harry Maguire, în timp ce pentru “cormorani” a înscris Cody Gakpo.
Echipa lui Ruben Amorim a oprit astfel o serie “neagră” în fața marii rivale, pe care nu o mai învinsese de cinci meciuri în campionat. Manchester United a ajuns astfel la a doua victorie mare din această stagiune, după cea de acum trei etape contra lui Chelsea.
Liverpool – Manchester United 1-2
Jucătorii lui Ruben Amorim au început fulgerător partida și au deschis scorul prin Bryan Mbeumo în minutul 2. Liverpool a ripostat, iar la un sfert de oră distanță a avut o șansă de egalare prin Virgil van Dijk.
În minutul 20, a venit prima bară a lui Liverpool, prin Cody Gakpo. Man. United nu s-a lăsat mai prejos și a nimerit și ea bara câteva momente mai târziu. În minutul 27, Mamardashvili le-a interzis “diavolilor” al doilea gol, după o serie de parade în lanț.
La cinci minute distanță a venit a doua bară a lui Liverpool, din picioriul aceluiași Cody Gakpo. La pauză, după o primă repriză tensionată, tabela arăta scorul de 1-0 în favoarea lui United.
În minutul 50, Cody Gakpo a nimerit într-un mod incredibil bara din nou. Manchester United nu a scăpat de pericol, iar în minutul 65 Mohamed Salah a ratat lamentabil din șase metri. Insistența “cormoranilor” a dat roade în cele din urmă, iar Cody Gakpo a egalat din centrarea lui Federico Chiesa.
Bucuria lui Liverpool nu a durat însă mult, pentru că Manchester United a trecut din nou în avantaj în minutul 84, prin reușita lui Harry Maguire, care l-a învins pe Mamardashvili cu o lovitură de cap. Liverpool a mai avut o șansă de a egala, însă ghinionistul de serviciu, Cody Gakpo, a trimis pe lângă poartă cu lovitura sa de cap.
Astfel, United s-a impus cu 2-1 pe Anfield, o adevărată lovitură de teatru dată de “diavolii roșii” în fața campioanei en-titre. În urma acestui meci, United a urcat pe locul 9 (13 puncte), în timp ce Liverpool rămâne pe locul 3, cu 15 puncte.
