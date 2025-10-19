Manchester United, victorie uriașă în derby-ul Angliei contra lui Liverpool. Lovitură de teatru pe Anfield - Antena Sport

Manchester United a învins-o la limită pe Liverpool în cel mai important derby al Angliei, la capătul unui meci în care elevii lui Arne Slot au ratat ocazii uriașe. “Diavolii roșii” s-au impus cu 2-1 grație reușitei lui Bryan Mbeumo și Harry Maguire, în timp ce pentru “cormorani” a înscris Cody Gakpo.

Echipa lui Ruben Amorim a oprit astfel o serie “neagră” în fața marii rivale, pe care nu o mai învinsese de cinci meciuri în campionat. Manchester United a ajuns astfel la a doua victorie mare din această stagiune, după cea de acum trei etape contra lui Chelsea.

Liverpool – Manchester United 1-2

Jucătorii lui Ruben Amorim au început fulgerător partida și au deschis scorul prin Bryan Mbeumo în minutul 2. Liverpool a ripostat, iar la un sfert de oră distanță a avut o șansă de egalare prin Virgil van Dijk.

În minutul 20, a venit prima bară a lui Liverpool, prin Cody Gakpo. Man. United nu s-a lăsat mai prejos și a nimerit și ea bara câteva momente mai târziu. În minutul 27, Mamardashvili le-a interzis “diavolilor” al doilea gol, după o serie de parade în lanț.

La cinci minute distanță a venit a doua bară a lui Liverpool, din picioriul aceluiași Cody Gakpo. La pauză, după o primă repriză tensionată, tabela arăta scorul de 1-0 în favoarea lui United.