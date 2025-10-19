Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Manchester United, victorie uriașă în derby-ul Angliei contra lui Liverpool. Lovitură de teatru pe Anfield - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Manchester United, victorie uriașă în derby-ul Angliei contra lui Liverpool. Lovitură de teatru pe Anfield

Manchester United, victorie uriașă în derby-ul Angliei contra lui Liverpool. Lovitură de teatru pe Anfield

Andrei Nicolae Publicat: 19 octombrie 2025, 20:45

Comentarii
Manchester United, victorie uriașă în derby-ul Angliei contra lui Liverpool. Lovitură de teatru pe Anfield

Jucătorii lui Manchester United, în meciul cu Liverpool / Profimedia

Manchester United a învins-o la limită pe Liverpool în cel mai important derby al Angliei, la capătul unui meci în care elevii lui Arne Slot au ratat ocazii uriașe. “Diavolii roșii” s-au impus cu 2-1 grație reușitei lui Bryan Mbeumo și Harry Maguire, în timp ce pentru “cormorani” a înscris Cody Gakpo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa lui Ruben Amorim a oprit astfel o serie “neagră” în fața marii rivale, pe care nu o mai învinsese de cinci meciuri în campionat. Manchester United a ajuns astfel la a doua victorie mare din această stagiune, după cea de acum trei etape contra lui Chelsea.

Liverpool – Manchester United 1-2

Jucătorii lui Ruben Amorim au început fulgerător partida și au deschis scorul prin Bryan Mbeumo în minutul 2. Liverpool a ripostat, iar la un sfert de oră distanță a avut o șansă de egalare prin Virgil van Dijk.

În minutul 20, a venit prima bară a lui Liverpool, prin Cody Gakpo. Man. United nu s-a lăsat mai prejos și a nimerit și ea bara câteva momente mai târziu. În minutul 27, Mamardashvili le-a interzis “diavolilor” al doilea gol, după o serie de parade în lanț.

La cinci minute distanță a venit a doua bară a lui Liverpool, din picioriul aceluiași Cody Gakpo. La pauză, după o primă repriză tensionată, tabela arăta scorul de 1-0 în favoarea lui United.

Reclamă
Reclamă

În minutul 50, Cody Gakpo a nimerit într-un mod incredibil bara din nou. Manchester United nu a scăpat de pericol, iar în minutul 65 Mohamed Salah a ratat lamentabil din șase metri. Insistența “cormoranilor” a dat roade în cele din urmă, iar Cody Gakpo a egalat din centrarea lui Federico Chiesa.

Bucuria lui Liverpool nu a durat însă mult, pentru că Manchester United a trecut din nou în avantaj în minutul 84, prin reușita lui Harry Maguire, care l-a învins pe Mamardashvili cu o lovitură de cap. Liverpool a mai avut o șansă de a egala, însă ghinionistul de serviciu, Cody Gakpo, a trimis pe lângă poartă cu lovitura sa de cap.

Astfel, United s-a impus cu 2-1 pe Anfield, o adevărată lovitură de teatru dată de “diavolii roșii” în fața campioanei en-titre. În urma acestui meci, United a urcat pe locul 9 (13 puncte), în timp ce Liverpool rămâne pe locul 3, cu 15 puncte.

"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa. O persoană a fost transportată la spital. Cauza nu este cunoscută
Observator
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa. O persoană a fost transportată la spital. Cauza nu este cunoscută
Ion Țiriac, gest superb pentru familiile din blocul din Rahova, devastat de explozie. ”Rămânem implicați”
Fanatik.ro
Ion Țiriac, gest superb pentru familiile din blocul din Rahova, devastat de explozie. ”Rămânem implicați”
20:42
VideoRomânia s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu, victorie de senzaţie cu Elveţia
20:20
LIVE TEXTDinamo – Rapid 0-0. Incredibil! Koljic a scos cu călcâiul de pe linia porţii!
20:08
VideoTricolorii României au urcat pe podium la festivitatea de premiere de la Europeanul de Tenis de Masă pe Echipe
20:02
VideoNaționala feminină a României, premiată după medalia de argint cucerită la Campionatul European
19:50
Bologna, victorie categorică înainte de meciul cu FCSB. Italienii, 3 puncte cu fosta echipă a lui Răzvan Marin
19:33
LIVE VIDEOVancouver Canucks – Washington Capitals se joacă ACUM. Florida Panthers – Buffalo Sabres 3-0
Vezi toate știrile
1 „Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 VIDEORomânia, în finala Campionatului European la masculin şi la feminin! Victorie istorică pentru tricolori 3 Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus 4 Neluţu Varga pregăteşte “bomba” la CFR Cluj. Îl vrea pe Marius Şumudică antrenor, după revenirea lui Marian Copilu 5 Se „rupe” Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1 6 Decizia radicală a lui Gigi Becali după ce FCSB a suferit umilinţa campionatului, fiind învinsă de Metaloglobus
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”