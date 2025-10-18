România - Olanda (17:00) şi România - Slovenia (20:00), LIVE VIDEO. Tricolorele şi tricolorii, în semifinale la European - Antena Sport

Tricolorele şi tricolorii luptă în semifinale la Campionatul European de tenis de masă de la Zadar (Croaţia). Meciul României cu Olanda e în direct în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 17:00 (ora României). Tricolorii o înfruntă pe Slovenia, de la ora 20:00 (ora României), tot în direct în AntenaPLAY.

România a învins Slovacia cu 3-0 în sferturile Europeanului. Bernadette Szocs, Eliza Samara şi Andreea Dragoman au adus punctele victoriei României în competiţia feminină. La băieţi tricolorii au obţinut o victorie dramatică şi istorică. Ei au învins campioana europeană, Suedia şi au obţinut prima medalie din istorie pentru România la masculin la Europeanul pe Echipe.

România – Olanda (17:00) şi România – Slovenia (20:00), LIVE VIDEO

Tricolorele le-au încurajat şi ei pe băieţi la meciul “nebun” cu Suedia. Eduard Ionescu a adus punctul victoriei şi calificării în semifinale, după ce l-a întors de la 2-1 la seturi pe suedezul Kristian Karlsson. Pentru tricolori urmează un duel cu Slovenia, care a învins cu 3-1 Portugalia.

Dacă vineri meciul de fete a început la aceeaşi oră cu meciul băieţilor, ora 20:00 (n.r: ora României), de data aceasta tricolorele vor disputa partida cu Olanda cu 3 ore înaintea băieţilor. Cel mai probabil îi vor încuraja pe aceştia din sală la Zadar, cum au făcut-o şi la meciul cu Suedia.

Tricolorele au avut o dispută mai uşoară cu Slovacia în sferturi, după ce în optimi au jucat, la rândul lor, un meci dramatic cu Serbia. Andreea Dragoman a adus atunci punctul decisiv pentru naţionala de fete.