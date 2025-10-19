România s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu, victorie de senzaţie cu Elveţia - Antena Sport

România s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu a reuşit să dea lovitura după o victorie fantastică în faţa Elveţiei.

Până la urmă, i-a ieşit! Învins în tur de Elveţia, Răzvan Puiu a câştigat la scor returul şi a calificat naţionala la Europeanul de eFotbal. Acum doi ani, Puiu a ajuns campion european cu echipa de club. Acum vrea să repete figura şi cu România.

Reporter: Cât ai stat cel mai mult în faţa monitorului?

Răzvan Puiu: Cred că în ziua în care am ieşit campion european, am stat de la 9 dimineaţa până la 11 seara. 14 ore

Ca să reziste atât, nutriţia şi condiţia fizică trebuie să fie de top.