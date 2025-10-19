România s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu, victorie de senzaţie cu Elveţia - Antena Sport

Închide meniul
România s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu, victorie de senzaţie cu Elveţia

România s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu, victorie de senzaţie cu Elveţia
România s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu, victorie de senzaţie cu Elveţia

Publicat: 19 octombrie 2025, 20:42

Comentarii

România s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu a reuşit să dea lovitura după o victorie fantastică în faţa Elveţiei.

Până la urmă, i-a ieşit! Învins în tur de Elveţia, Răzvan Puiu a câştigat la scor returul şi a calificat naţionala la Europeanul de eFotbal. Acum doi ani, Puiu a ajuns campion european cu echipa de club. Acum vrea să repete figura şi cu România.

Reporter: Cât ai stat cel mai mult în faţa monitorului?

Răzvan Puiu: Cred că în ziua în care am ieşit campion european, am stat de la 9 dimineaţa până la 11 seara. 14 ore

Ca să reziste atât, nutriţia şi condiţia fizică trebuie să fie de top.

Răzvan Puiu: Recent am început să mănânc sănătos, să fac sală şi cam din asta îmi iau eu energia

Reporter: Ce fructe sunt recomandate în timpul meciurilor pe calculator?

Răzvan Puiu: Cred că bananele

Spaniolul care-l antrenează pe Puiu locuieşte în Austria şi a văzut victoria României de la ultima fază.

Andres Torres: Nu, nu m-am supărat, sunt fericit pentru România! Vreau ca toate să se califice, o sa fie greu, dar o să vedem.

Torres de la eFotbal e convins că Lucescu poate duce România la Mondialul american.

Andres Torres: E un antrenor fantastic! Mi-ar plăcea să îl întâlnesc, e un antrenor extraordinar.

