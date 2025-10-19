Andreea Dragoman, în lacrimi, după ce România a fost învinsă din nou de Germania în finala Europeanului! - Antena Sport

Video Andreea Dragoman, în lacrimi, după ce România a fost învinsă din nou de Germania în finala Europeanului!

Andreea Dragoman nu şi-a putut stăpâni lacrimile după ce România a pierdut iar, tot cu 3-0, la fel ca în urmă cu doi ani, finala Campionatului European împotriva Germaniei. Cea mai valoroasă jucătoare a noastră, Bernadette Szocs, a pierdut primul meci cu Annett Kaufmann, cu 3-2 la seturi. Eliza Samara a fost învinsă de Sabine Winter cu 3-1 la seturi, iar în ultimul meci Andreea Dragoman a fost învinsă cu 3-1 la seturi de Nina Mittelham.