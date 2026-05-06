Punctul cu care Andreea Dragoman a dus România în sferturi la Mondial, după un meci “nebun”!
Andreea Dragoman a adus punctul decisiv pentru România în disputa cu Egipt, din optimile Campionatului Mondial pe Echipe, competiţie transmisă în AntenaPLAY. Tricolorele au obţinut o calificare fantastică, la ultimul set! A fost 3-2 pentru România, ultimul meci, dintre Dragoman şi Meshref încheindu-se în setul decisiv. S-a impus Dragoman, cu 11-8, declanşând fiesta în tabăra tricolorelor, care sunt între primele cele mai bune 8 echipe din lume!