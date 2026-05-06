Reacţia unui fost elev de la Corvinul al lui Mircea Lucescu, după promovarea hunedorenilor în prima ligă!

Corvinul Hunedoara a promovat în Liga 1 după 34 de ani! Cu Florin Maxim pe bancă, formaţia hunedoreană a reuşit o nouă performanţă importantă, după cucerirea Cupei României, în 2024.
Fost jucător în echipa anilor ’80 a Corvinului, Dan Colesniuc, pregătit de regretatul Mircea Lucescu în perioada în care “Il Luce” era la Hunedoara, a transmis că echipa lui Florin Maxim va trebui să se menţină în prima ligă sezonul viitor.
Dan Colesniuc: “Trebuie să ne menţinem în prima ligă”
„Sunt pe stadion, acolo unde trebuie să fiu. E bucurie mare la Hunedoara, meritam acest moment!
Ne bucurăm că și copiii din ziua de azi simt ce am trăit noi atunci. Ne bucurăm, e un moment deosebit.
Întâi, trebuie să ne menținem în prima ligă. Suntem o echipă nou-promovată, întâi trebuie să ne formăm un lot stabil. El trebuie consolidat, așa cum au spus și cei care sunt implicați direct.
Trebuie să mai completeze cu câțiva jucători, iar Max (n.r. Florin Maxim) să-și intre în rol și să închege echipa, e nevoie de o omogenizare rapidă. Nu e suficient să aduci 4-5 jucători de valoare, ei trebuie să se integreze în stilul echipei.
Este de lucru! De acum, intrăm într-o altă fază, va fi mai greu de acum”, a declarat Dan Colesniuc pentru gsp.ro.
- Prima echipă care a obținut promovarea în Liga 1! S-a declanșat „nebunia” pe teren
- Talpan, mesaj pentru suporterii Stelei, după ce Gigi Becali a susţinut că l-a învins în instanţă: “Îi asigur”
- S-au calificat la barajul pentru Liga 1, dar riscă să nu-l poată disputa! Care este motivul
- Protest în masă la o echipă din Liga a 2-a. Șapte jucători nu fac deplasarea din cauza restanțelor salariale
- Florin Talpan, dispută cu ministrul Apărării, Radu Miruţă: “Afirmaţiile nu fac cinste funcţiei pe care o ocupă”