Home | Fotbal | Liga 2 | Reacţia unui fost elev de la Corvinul al lui Mircea Lucescu, după promovarea hunedorenilor în prima ligă!

Reacţia unui fost elev de la Corvinul al lui Mircea Lucescu, după promovarea hunedorenilor în prima ligă!

Bogdan Stănescu Publicat: 6 mai 2026, 21:49

Comentarii
Reacţia unui fost elev de la Corvinul al lui Mircea Lucescu, după promovarea hunedorenilor în prima ligă!

Jucătorii Corvinului, după promovare / Facebook Corvinul

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Corvinul Hunedoara a promovat în Liga 1 după 34 de ani! Cu Florin Maxim pe bancă, formaţia hunedoreană a reuşit o nouă performanţă importantă, după cucerirea Cupei României, în 2024.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fost jucător în echipa anilor ’80 a Corvinului, Dan Colesniuc, pregătit de regretatul Mircea Lucescu în perioada în care “Il Luce” era la Hunedoara, a transmis că echipa lui Florin Maxim va trebui să se menţină în prima ligă sezonul viitor.

Dan Colesniuc: “Trebuie să ne menţinem în prima ligă”

Sunt pe stadion, acolo unde trebuie să fiu. E bucurie mare la Hunedoara, meritam acest moment!

Ne bucurăm că și copiii din ziua de azi simt ce am trăit noi atunci. Ne bucurăm, e un moment deosebit.

Întâi, trebuie să ne menținem în prima ligă. Suntem o echipă nou-promovată, întâi trebuie să ne formăm un lot stabil. El trebuie consolidat, așa cum au spus și cei care sunt implicați direct.

Reclamă
Reclamă

Trebuie să mai completeze cu câțiva jucători, iar Max (n.r. Florin Maxim) să-și intre în rol și să închege echipa, e nevoie de o omogenizare rapidă. Nu e suficient să aduci 4-5 jucători de valoare, ei trebuie să se integreze în stilul echipei.

Este de lucru! De acum, intrăm într-o altă fază, va fi mai greu de acum”, a declarat Dan Colesniuc pentru gsp.ro.

 

Unul dintre cele mai mari oraşe ale lumii se scufundă. În fiecare lună pierde peste 1,2 centimetriUnul dintre cele mai mari oraşe ale lumii se scufundă. În fiecare lună pierde peste 1,2 centimetri
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ilie Bolojan, primul interviu după căderea guvernului: "Niciun partid nu crapă dacă stă în opoziţie"
Observator
Ilie Bolojan, primul interviu după căderea guvernului: "Niciun partid nu crapă dacă stă în opoziţie"
Luptă pentru avere în familia Dianei Șoșoacă. S-a solicitat restituirea unui teren pe care s-a aflat o fabrică
Fanatik.ro
Luptă pentru avere în familia Dianei Șoșoacă. S-a solicitat restituirea unui teren pe care s-a aflat o fabrică
21:49

LIVE VIDEOEgipt – România e ACUM în AntenaPLAY, în optimile Mondialului pe echipe. S-a ajuns în meciul decisiv!
21:38

Ședință de urgență la CFR Cluj! Noul oficial din Gruia, alături de Neluțu Varga la discuția decisivă
20:56

Bayern – PSG LIVE TEXT (22:00). Retur de foc la Munchen. Se dă ultimul bilet pentru Budapesta. Echipele de start
20:50

VideoJurnal Antena Sport | Ce băiat de liceu
20:48

VideoJurnal Antena Sport | Mondialul e aur curat
20:45

VideoJurnal Antena Sport | E într-o pasă bună
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan 2 UPDATECum a votat Gigi Becali la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Apariție rară în Parlamentul României 3 Transferul oficial anunțat cu câteva ore înainte de Arsenal – Atletico! Clauză: 70 de milioane de euro 4 Șoc la CFR Cluj! Plecare din conducerea clubului: “Demisia am depus-o de ieri. Nu vreau să mă asociez cu ei” 5 Adrian Mutu, şocat de ce a putut spune Giovanni Becali: “Nu cred! Înseamnă că a îmbătrânit şi el” 6 Gigi Becali s-a răzgândit! Jucătorul rămâne la FCSB, după ce a fost dat ca și plecat: “Nu se pune problema”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”