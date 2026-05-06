Reacţia unui fost elev de la Corvinul al lui Mircea Lucescu, după promovarea hunedorenilor în prima ligă!

Corvinul Hunedoara a promovat în Liga 1 după 34 de ani! Cu Florin Maxim pe bancă, formaţia hunedoreană a reuşit o nouă performanţă importantă, după cucerirea Cupei României, în 2024.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fost jucător în echipa anilor ’80 a Corvinului, Dan Colesniuc, pregătit de regretatul Mircea Lucescu în perioada în care “Il Luce” era la Hunedoara, a transmis că echipa lui Florin Maxim va trebui să se menţină în prima ligă sezonul viitor.

Dan Colesniuc: “Trebuie să ne menţinem în prima ligă”

„Sunt pe stadion, acolo unde trebuie să fiu. E bucurie mare la Hunedoara, meritam acest moment!

Ne bucurăm că și copiii din ziua de azi simt ce am trăit noi atunci. Ne bucurăm, e un moment deosebit.

Întâi, trebuie să ne menținem în prima ligă. Suntem o echipă nou-promovată, întâi trebuie să ne formăm un lot stabil. El trebuie consolidat, așa cum au spus și cei care sunt implicați direct.