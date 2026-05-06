Ședință de urgență la CFR Cluj! Noul oficial din Gruia, alături de Neluțu Varga la discuția decisivă

Situație tensionată la CFR Cluj, odată cu schimbările administrative care au avut loc zilele acestea în cadrul clubului. Bogdan Mara a plecat după 9 ani din Gruia pentru a-i face loc lui Marian Copilu, iar noul oficial al ardelenilor își va intra rapid în rol.

Neluțu Varga a stabilit o ședință de urgență alături de acesta, la care va mai participa și Daniel Pancu. Scopul acestei întâlniri va fi convingerea actualului antrenor să rămână la CFR.

Neluțu Varga, ședință cu Marian Copilu și Daniel Pancu

Daniel Pancu are șanse mari să plece de la CFR Cluj la finalul acestui sezon, fiind dorit insistent de Dan Șucu la Rapid. Giuleștenii au ratat toate obiectivele din acest sezon cu Gâlcă pe bancă și sunt pe cale să rateze chiar și o calificare la barajul pentru Conference.

Actualul tehnician de la CFR nu ar refuza o preluare a echipei alb-vișinii, lucru care îi dă mari bătăi de cap lui Neluțu Varga. Patronul ardelenilor a convocat o ședință de urgență, în încercarea de a-l convinge pe ”Pancone” să continue și din vară.

Potrivit fanatik.ro, Neluțu Varga a stabilit ca joi să aibă loc o întâlnire cu Daniel Pancu, la care va participa și Marian Copilu, noul oficial din Gruia. Rămâne de văzut dacă cei doi vor reuși să-l convingă pe antrenor să rămână.