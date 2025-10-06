Jurnal Antena Sport | 100 de piloţi au gonit cu bolizii în Poiana Braşov - Antena Sport

Oțelul Galați – Metaloglobus 4-0. Gălățenii se apropie de zona de play-off

LIVE SCORE FC Botoșani – UTA Arad 1-1. Moldovenii, la o victorie de fotoliul de lider

Mihai Stoica surprinde! Cine este cea mai bună echipă de până acum din Liga 1

Video Jucătorii lui Mircea Lucescu îi cheamă pe suporteri la stadion, pentru meciul România – Austria

Video Jurnal Antena Sport | Alex Dobre ţinteşte tot mai sus

Video Jurnal Antena Sport | Daria Silişteanu s-a întors acasă, la Fălticeni

1

Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor

2

Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby!

3

Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă”

4

Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu

5

“Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0

6

“Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!”