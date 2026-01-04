Închide meniul
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică - Antena Sport

Home | Extra | Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică

Radu Constantin Publicat: 4 ianuarie 2026, 17:05

Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Sursa foto: Facebook

Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram şi ce face ea pentru bani. Puţini o cunosc pe viitoarea doamnă Baiaram, dar şi ea este o iubitoare a sportului. Ştefan Baiaram (23 de ani) a decis să se însoare cu iubita lui, Cristina Răduţ. Fotbalistul Universităţii Craiova a făcut anunţul pe reţelele sociale, postând şi clipul video cu momentul emoţionant în care a cerut-o de soţie pe Cristina Răduţ.

Baiaram s-a pregătit foarte frumos pentru moment. La malul mării, a pregătit un decor cu trandafiri roşii, s-a aşezat în genunchi şi i-a adresat iubitei sale marea întrebare. Ea a răspuns “DA”. Frmecat de frumuseţea ei, Ștefan Baiaram a postat şi un mesaj emoţionant pentru viitoarea lui soţie. „În primul rând, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. Mai ales pentru momentele când mi-a fost greu și ai simțit să-mi fii alături în continuare. Ești singura femeie lângă care mă văd trăind și întemeindu-mi o familie.

Vreau să-mi fii alături toată viața mea și să avem un viitor strălucit împreună. Îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat să fii soția mea. Te iubesc cel mai mult!”, a spus fotbalistul pe reţele de socializare.

Cine este Cristina Răduț şi ce face ea pentru bani

Viitoarea doamnă Baiaram este tot o iubitoare de sport. Cristina Răduț luptă în Dynamite Fighting show, iar conform site-ului oficial al competiției, luptătoarea are 4 victorii și două egaluri în această promoție de kickboxing.

